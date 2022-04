James Thierrée a présenté sa nouvelle création au Théâtre Anthéa d’Antibes

La semaine dernière, James Thierrée était de retour au théâtre Anthéa d’Antibes, avec son nouveau spectacle, Room. Entouré de musiciens, de danseurs et de chanteuses, il a entraîné le public dans son univers à la fois fantaisiste et poétique. Comme lors de ses précédents spectacles, il a été longuement ovationné.

Avec Room, James Thierrée invite les spectateurs à un « voyage autour de sa chambre », pour parodier le titre du récit autobiographique de l’écrivain Xavier de Maistre. Dans cette « room », règne un esprit de fête, de désordre joyeux. Les murs se déplacent, se rapprochent ou s’éloignent. Ils suivent le cheminement des rêves, des fantasmes, de « l’espace intérieur » de James Thierrée, ou plutôt de son personnage, qui s’agite de tous côtés. En effet, il semble être partout, tantôt à l’intérieur d’un cadre en train de prononcer des mots incompréhensibles, tantôt assis à sa table de travail, tantôt en train de danser, de virevolter dans les airs ou même de chanter. Une première pour cet artiste aux multiples talents. En arrivant dans la salle, on nous a distribué la traditionnelle plaquette présentant le spectacle, accompagnée d’un livret contenant des textes. Il s’agissait en fait des chansons interprétées par James Thierrée lui-même ou par une jeune chanteuse à la voix envoûtante. Car, il n’et pas seul dans ce voyage festif auquel il convie les spectateurs. Il est entouré d’une dizaine d’artistes, acrobates, musiciens, danseurs. Sur scène, les tableaux de ce voyage imaginaire s’enchaînent, se suivent mais ne se ressemblent pas. Avec Room, James Thierrée célèbre l’art et les corps, plus que jamais indissociables. La danse, le chant, la musique, le cirque, le mime, l’acrobatie s’entremêlent, sans réel fil conducteur. Comme le faisaient les artistes surréalistes avec leurs cadavres exquis, se dégage de Room une impression de confusion et de désordre savoureux. Le public se laisse embarqur dans cette pièce (dans les deux sens du terme, « pièce de théâtre » et «pièce » d’un appartement) foisonnante, pour son plus grand plaisir.