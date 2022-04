L’explosion des influenceurs dans le milieu automobile

De nos jours, certaines entreprises misent beaucoup sur le marketing d’influence. Le milieu de l’automobile a également pris part de cette nouveauté, d’où l’augmentation rapide du nombre d’influenceurs. Parmi ces derniers, compte gmk. C’est l’un des plus importants influenceurs dans le domaine de l’automobile.

Le marketing d’influence dans le secteur de l’automobile

Le marketing d’influence est tout à fait applicable dans le secteur de l’automobile. Faire appel à un influenceur ne demande que peu d’effort. Pour ce faire, il faut choisir celui qui a une passion pour l’automobile. Il doit détenir un certain niveau de connaissances dans ce domaine. En plus, les influenceurs s’expriment toujours d’une façon directe. C’est ce qui leur permet de se rapprocher encore plus de leurs fans. Pour cela, l’entreprise propriétaire est contrainte de laisser l’automobile à l’influenceur durant une durée déterminée, juste le temps qu’il puisse tout savoir sur le véhicule. En contrepartie, l’influenceur partage son avis.

Gmk, le fameux influenceur automobile

Gmk, de son vrai nom George Maroun Kikano, est un célèbre influenceur automobile. En effet, c’est un passionné de voiture. Il en a toute une collection. Il a commencé sa carrière à Monaco, son lieu de résidence. Mis à part cela, il est aussi connu pour être un homme d’affaires dans l’immobilier.

Pour exécuter son métier en tant qu’influenceur, il effectue des essais sur des automobiles de marque, partout dans le monde. Ensuite, il donne son avis et partage son expérience avec ses millions de suiveurs. Ce qui est assez bénéfique pour les entreprises. Il réalise puis partage ses photos et ses vidéos sur sa page. D’ailleurs, ses avis sur chaque automobile comptent pour ses fans. En dehors de ce fait, George est très suivi sur les réseaux sociaux. Ses fans peuvent le rejoindre sur son compte Facebook, Instagram et sa chaîne YouTube qui compte plus d’un million d’abonnés. Son atout repose sur la qualité du contenu de ses vidéos. Ces dernières représentent des voitures qui sont à la fois luxueuses, rares et d’une valeur inestimable.