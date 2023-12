Ana Ana – Joyeux Noël !

Ana Ana, petite sœur de Pico Bogue revient dans un vingt-deuxième tome, intitulé Joyeux Noël !, paru en octobre 2023, aux éditions Dargaud. Une bande dessinée de Dominique Roques et Alexis Dormal, qui présente le Noël d’Ana Ana et ses doudous, entre joie, bêtise, gourmandise et amitié.

C’est bientôt Noël. Ana Ana et ses doudous sont partis acheter un sapin. Les rues semblent très animées. Tous les jouets et doudous du quartier préparent le réveillon. La petite fille emmène ses doudous et le sapin dans la remorque, tirée par son tricycle. De retour à la maison, la petite fille et les doudous s’activent autour du sapin. Ils le décorent. Grizzou, quant à lui, est assis sur le tabouret du piano. Il joue « Vive le vent ! ». Une fois le sapin décoré, la petite fille et les doudous vont dans la cuisine. Pour le dîner de Noël, ils s’affairent tous à préparer une tarte au fromage, un gratin de pommes de terre, un gâteau au chocolat et une salade d’oranges. Autour de la table, ils sont sur les chaises, pour verser, éplucher, couper, mélanger… Touffe de poils constate que son épluchure d’orange ressemble à une guirlande.

Le récit est, une nouvelle fois, plein de malice, d’émerveillement, d’amitié et de bienveillance. Alors qu’Ana Ana prépare Noël, avec ses doudous, l’un d’eux fait une bêtise. Pensant qu’il ne sera jamais pardonné, il tente, maladroitement, de réparer sa bêtise. Ainsi, la bande dessinée s’annonce merveilleuse et drôle, avec ses fêtes qui se préparent, la magie de Noël et la bêtise d’un des doudous ! La situation plutôt dramatique, va basculer tranquillement vers des situations cocasses, qui vont amuser les jeunes lecteurs. La lecture est plaisante, et l’univers reste tendre, drôle, rythmé et bienveillant, avec ses amis. Aussi, l’amitié, le pardon, la rigolade et la gourmandise restent également au cœur de cette nouvelle aventure festive. Le dessin demeure beau, avec un trait dynamique et détaillé, qui offre plusieurs trouvailles à observer, des idées pour son Noël !

Joyeux Noël ! est le vingt-deuxième tome de la série jeunesse Ana Ana, des éditons Dargaud. Un bel ouvrage qui invite à suivre la petite fille et ses doudous en plein préparatif, tandis que l’un d’entre eux s’apprête à commettre une bêtise, qui partait d’une bonne attention pourtant…

