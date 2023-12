Plusieurs rencontres et dédicaces dans les Fnac de Nice et Monaco en décembre

Le mois de décembre s’annonce riche en événements, rencontres et dédicaces dans les Fnac de Nice et de Monaco.

A la Fnac de Nice le 6 décembre à 16h : rencontre avec Julien Neel, l’auteur et le créateur de la série Lou! (éditions Glénat) pour une séance de dédicaces autour de la sortie du 2ème tome de Lou! Sonata. À l’approche des 20 ans de la série, une vraie communauté s’est construite autour de l’héroïne de BD, qui la suit maintenant à l’âge adulte. Lou, héroïne phare de toute une génération, a fait du chemin tout au long des 8 tomes de la première saison et continue d’avancer dans cette saison 2. Ce second roman graphique, solaire et festif, célèbre le retour de tous les personnages de la série et souligne un tournant dans la vie de la jeune femme.

Le 9 décembre à 16h la Fnac de Monaco recevra Zhang Zhang, premier violon de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Elle viendra dédicacer son livre « La voie de l’archet » (éd. Fayard). Née pendant la Révolution culturelle près des ruines de l’ancien palais d’Été de Pékin, Zhang Zhang a grandi en enfant nomade en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

Violoniste classique de formation, aventurière par nature, humanitaire par engagement, elle est membre de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, fondatrice de Zhangomusiq et du Monaco String Quartet Ensemble, soliste de l’Opéra royal de Versailles, conférencière, et promotrice infatigable de la paix, du progrès et de l’universalisme.

Le 9 décembre à 16h, à la Fnac de Nice, le public pourra rencontrer Mohamad Kraytem, illustrateur de la Bd, “Escape Ghosn” (éditions Samir Editeur). Né à Beyrouth en 1991, Mohamad a grandi avec la BD et les comics. À 9 ans, il découvre la série Inspecteur Bayard dans la bibliothèque du lycée et s’en inspire pour raconter ses propres histoires. Titulaire d’une

licence et d’un master en Illustration et Bande Dessinée de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA), il a intégré en 2018 l’agence Leo Burnett en tant que storyboarder. Il travaille en parallèle sur des projets de BD et a été publié dans le magazine libanais Samandal et dans les magazines danois FiestaMagasinet et Radbræket.