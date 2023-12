Hayao Miyazaki – Le voyage de Shuna – Ed. Sarbacane

Le voyage de Shuna est un chef-d’œuvre de Hayao Miyasaki, paru aux éditions Sarbacane, en novembre 2023. Un très bel ouvrage, entre manga et récit graphique, qui offre à découvrir une œuvre de 1983, qui arrive enfin en France. Une belle histoire captivante, entre mythologie, poésie…

Au fond d’une ancienne vallée, creusé par un glacier, se trouvait un petit royaume, oublié de tous. Un tel endroit pour vivre semblait surprenant. Le vent qui soufflait depuis les montagnes chassait le peu d’air ambiant. La chaleur des rayons du soleil n’atteignait jamais la vallée. Les villageois avaient beau labourer la terre desséchée, pour y planter les semis d’hiwabié, le sol stérile rechignait à donner des récoltes. L’herbe était rare et les yakkurus affamés en permanence, presque jamais de petits. Cela n’empêchait pas les hommes et les femmes d’être reconnaissant pour leurs humbles moissons. Les villageois travaillent d’arrache-pied, puis ils mouraient. Leur vie semblait triste et misérable. Shuna, fils du roi, devait un jour hériter de la couronne. Il se promenait souvent dans la vallée, observant les villageois travailler. Un jour, il trouva un homme à terre, avec des vêtements qu’il n’avait jamais vu…

Le récit est riche, découpé en plusieurs chapitres. L’ouvrage très beau, se lit comme un manga, mais s’apparente aussi à un récit illustré. Une fable, un conte, une quête, pour ce jeune prince, qui espère venir en aide à son peuple démuni. Une aventure et un voyage fantastiques, pour cette quête pleine d’espoir, de rencontres et de rebondissements. La bande dessinée s’avère captivante, comme toutes les œuvres du maître, offrant un univers particulier, des personnages attachants, des créatures étranges, parfois effrayantes. Le héros se bat pour une noble cause, offrant une vraie dynamique au récit, qui rappelle Nausicaä et Princesse Mononoké. Le dessin, à l’aquarelle, est somptueux, travaillé et doux. Il transporte facilement, les lecteurs et lectrices, dans un bel univers graphique.

Le voyage de Shuna est un bel ouvrage, un livre rare de Hayao Miyasaki, paru aux éditions Sarbacane. Un livre entre manga et récit illustré, qui offre à découvrir la quête d’un prince, un voyage captivant et passionnant. Un très beau livre qui sera à déposer au pied du sapin de Noël !

