Rencontre avec Clément Michel et Franck Dubosc pour la sortie du film “Noël joyeux”

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. C’est l’occasion d’aller au cinéma pour voir un film de Noël ! Le 6 décembre, Franck Dubosc et Emmanuelle Devos seront à l’affiche de “Noël joyeux” de Clément Michel. Ils interprètent un couple, qui, privé un peu au dernier moment de ses enfants et petits-enfants, décide d’inviter pour le réveillon de Noël Monique et Jeanne, deux pensionnaires d’une maison de retraite aux caractères bien trempés (formidables Danièle Lebrun et Danielle Fichaud, qui incarnait la mère d’Aline dans le film éponyme de Valérie Lemercier). L’arrivée de ces amies chez Vincent va entraîner des situation rocambolesques.

Le public niçois a pu découvrir cette comédie drôle et souvent touchante lors de la dernière édition du festival Cinéroman. Le réalisateur Clément Michel était alors accompagné de Franck Dubosc. Nous avons rencontré les deux hommes dans un salon de l’Hôtel Negresco, avant qu’ils ne se rendent au Pathé Gare du Sud pour présenter le film au public. Ils nous ont avoué qu’il s’agissait de leur première interview pour le film.

France Net Infos : Pourquoi avez-vous eu envie de faire un film de Noël ?

Clément Michel : Je suis parti d’une anecdote que ma mère m’a racontée. Un couple d’amis avait invité à la maison une, et par la force des choses, deux mamies d’une maison de retraite. Elles leur ont pourri la vie ! Cette guerre de deux générations un soir si particulier m’a plu.

France Net Infos : Le film évoque aussi la relation dans le couple que vous formez avec Emmanuelle Devos…

Franck Dubosc : La femme de Vincent est sage ; elle aime son mari et pourrait facilement passer Noël avec lui. C’est elle qui a les pieds sur terre. Mon personnage est plus un enfant qu’un mari.

France Net Infos : Franck, Quel est votre rapport à Noël ?

Franck Dubosc : Pour moi, c’est la neige qui tombe dehors. Etre deux, me suffirait. Dans le film, je suis l’opposé de ce que je suis dans la vie. Ma femme, au contraire, ressemble à mon personnage. Comme j’ai une femme et des enfants, Noël, c’est en famille avec tous les clichés ! Pour le film, on a passé six semaines dans un décor de Noël et avec une fausse neige, c’était formidable ! On ne s’en est pas lassés.

“Noël joyeux” de Clément Michel avec Emmanuelle Devos, Franck Dubosc, Danièle Lebrun, Danielle Fichaud au cinéma le 6 décembre.