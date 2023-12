Le monde en randos – Ed. Ouest-France

Le monde en randos est un bel ouvrage, une invitation au voyage, paru aux éditions Ouest-France, en octobre 2023. Le beau livre propose un panorama est plus belles randonnées, des itinéraires variés et originaux, pour sortir des sentiers battus, partout dans le monde.

C’est une mappemonde, qui est à découvrir en premier lieu. Des numéros permettent de retrouver les 125 randonnées à travers le monde. Ensuite, le sommaire présente brièvement les cinq parties, et en illustration, les six parties du monde, où faire de la randonnée. Une introduction vient vanter les plaisirs de la randonnée pédestre, un rythme régulier, des émerveillements devant de beaux paysages. Une activité durable, qui permet de se déconnecter du monde actif et de se reconnecter à la nature. C’est pour un plaisir partagé, qu’une équipe de passionnés à rassembler 125 chemins de randonnée exceptionnels, à travers le monde. Ils ont été choisis pour leurs paysages époustouflants, leur histoire teintée de mystère, ou encore les défis qu’ils représentent.

Avant de retrouver les différents chemins suggérés, le livre suggère de préparer sa randonnée et de s’équiper convenablement. Ainsi, tout se voit listé, pour accompagner au mieux, les lecteurs et lectrices. La découverte débute avec l’Amérique du nord. Une randonnée de 50km, qui invite à suivre les traces des chasseurs d’or du XIXème siècle. Le livre est beau, mais pratique aussi et assez complet. Il se veut moderne et intéressant, proposant une analyse complète des chemins suggérés. En effet, différentes informations sont à retrouver, le kilométrage, le dénivelé, le nombre de jours conseillés, des cartes, des conseils et astuces, les points de vue… A travers quelques courts paragraphes des histoires et anecdotes semblent également décrites. De belles photographies complètent parfaitement ce beau livre.

Le monde en randos est un bel ouvrage, un livre pratique et utile, des éditions Ouest France. Un guide complet, qui invite à boucler son sac à dos, et de partir sur les chemins de différents continents, pour découvrir le monde et les plus beaux paysages.

