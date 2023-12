Livre et puzzle – Les engins de chantier

Les engins de chantier est un nouveau coffret de la collection Livre et puzzle, des éditions Usborne, paru en août 2023. Un coffret complet, pour les enfants à partir de 3 ans, qui se compose d’un livre sur les engins de chantiers et d’un puzzle de 49 pièces.

Le coffret semble complet, pour inviter les enfants à découvrir les engins de chantier. Des véhicules qui fascinent beaucoup, sont donc à retrouver, dans un livre souple. Un petit documentaire adapté, qui vient présenter, avec le même graphisme, les engins à retrouver sur le puzzle. Un paragraphe vient décrire la machine, expliquant ses caractéristiques et son travail. Des encadrés viennent compléter les informations, avec la longueur, la charge ou les élévations, ainsi que les atouts. Dans un sachet se trouvent les pièces du puzzle, d’une taille assez imposante, pour les jeunes enfants, permettant de retrouver, ainsi les différents engins et de les nommer.

En effet le coffret semble complet, invitant les enfants à découvrir l’univers des travaux et leurs engins. Des machines impressionnantes, qui trouvent chacune leurs caractéristiques. Le livre souple reste simple, allant à l’essentiel, comme un documentaire. Il permet de mieux découvrir les machines incroyables et de les comparer. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs, qui vont aussi pouvoir s’amuser. Le coffret se complète avec un puzzle, aux grandes pièces. Les enfants vont pouvoir retrouver tous les engins du livre. Comme un imagier, chaque machine trouve son nom à côté, pour pouvoir mieux les découvrir et les reconnaître, au fur et à mesure des jours et des jeux.

Les engins de chantier est un coffret ludique et pratique, de la collection Livre et puzzle, des éditions Usborne. Un coffret qui propose un livre souple, comme un documentaire et un puzzle, où tous les engins de chantier sont nommés, pour mieux les retrouver et les nommer. Une idée cadeau qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël.

