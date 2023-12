Sorceline – Mystère et boule de gnome !

Mystère et boule de gnome ! est le sixième tome de la série Sorceline, et le premier d’un nouveau cycle. Une bande dessinée de Sylvia Douyé et Paola Antista, parue en octobre 2023, aux éditions Vents d’ouest. Une nouvelle aventure pour la jeune fille et ses amis, coincés sur l’île de Vorn.

Sorceline correspond avec le professeur Balzar. Elle explique, dans sa lettre, que les fées Folia commencent à perdre leurs ailes. Cela annonce que l’automne est bien entamé. Bientôt, les fées vont s’isoler dans leur grotte pour hiverner. Il n’y a que sur cette île fantastique où les feuilles ramassées au sol ne sont pas toujours des végétaux mais des ailes de fées. Voilà donc quelque temps que le professeur a quitté l’île de Vorn à la recherche d’un livre magique leur permettant de rentrer chez eux. Pendant ce temps, les cours ont repris avec Vorn et ne ressemblent en rien à des leçons de soin aux créatures magiques ! Du coup, elle et ses amis pratiquent la fantasticologie tout seuls, dans leur pharmagie clandestine. Sorceline va arrêter là sa lettre, car elle doit aller en cours. Un peu plus tard, Vorn présente le sanson à ses élèves.

Ce nouveau cycle commence plutôt bien, avec plusieurs intrigues à découvrir. Le récit débute avec une correspondance entre Sorceline et le professeur Balzar, que l’on retrouvera au fur et à mesure de la lecture. Sorceline et ses amis doivent faire face à Vorn, professeur étrange et effrayant, qui fait du mal à certaines créatures. Petits êtres que les élèves tentent de soigner, par la suite, dans leur pharmagie. La jeune héroïne doit se rapprocher de Vorn, pour pénétrer son esprit, afin de libérer son père. Mais pendant ce temps, des créatures sont vidées de leur sang, sur l’île. Les enfants doivent enquêter et sauver ces êtres fantastiques ! La bande dessinée se révèle donc riche, offrant un récit dense et bien découpé. C’est un plaisir de retrouver cet univers fantastique, qui continue d’émerveiller et de s’enrichir. Le dessin reste doux, plaisant, un brin manga, avec un trait fluide, fin et vif.

Mystère et boule de gnome ! est le sixième tome de la série jeunesse Sorceline, des éditions Vents d’ouest. Le récit est relancé pour ces élèves coincés sur l’île de Vorn, aux côtés de celui-ci, et doivent faire face à plusieurs mystères et rester unis.

Lien Amazon