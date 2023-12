Comment le Père Noël descend par la cheminée est un album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un livre, paru en novembre 2023, de Mac Barnett et Jon Klassen, entre imagination et humour, pour essayer de comprendre comment le Père Noël arrive à entrer dans les maisons et y déposer les cadeaux.

Comment fait-il et comment ça marche ? Est-ce que le Père Noël se serre, littéralement la ceinture ? Cela lui ferait la taille toute fine… Peut-être que le fabuleux personnage se rétrécit à la taille d’une souris. Il serait alors tout petit, sur le bord de la cheminée. Ou bien, il pourrait s’étirer, comme du caramel, et y aller, dans la cheminée, une jambe à la fois ! Peut-être le Père Noël se change en feu ? Non, sans doute pas ! Est-ce qu’il irait la tête la première, ou les pieds en avant ? Ou ni l’un ni l’autre…

La narration est dynamique, interpellant les jeunes lecteurs, sur une question qui n’a jamais trouvé réponse. Une énigme depuis toujours, qui laisse l’imaginaire prendre le dessus… Ainsi, le narrateur, comme les enfants, peut se poser toutes les questions possibles et s’imaginer plein de situations, parfois cocasses. C’est ce que propose cet album plaisant, amusant et plutôt bien pensé. En effet, les enfants peuvent aussi répondre à ses questions, selon leur croyance, leur imaginaire et leur logique. Le texte reste court, interactif et amusant, et plutôt rythmé. Le dessin illustre les pensées et l’imaginaire, offrant des situations amusantes. Le graphisme est plaisant, avec un trait simple, un peu détaillé, proposant une ambiance plaisante.

Comment le Père Noël descend par la cheminée est un bel album, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage amusant et captivant, qui vient interpeller sur une question qui ne trouve pas de réponse et reste une énigme, permettant à l’imaginaire de prendre le dessus, et de s’imaginer des scènes parfois cocasses.

Lien Amazon