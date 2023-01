Arbres et forêts – L’agenda-calendrier 2023

C’est aux éditions Hugo & Cie qu’est paru, en septembre 2022, l’agenda-calendrier 2023 Arbres et forêts. Un bel ouvrage qui invite, pour une année, à s’évader vers de beaux paysages, en France et partout dans le monde. Un bel ouvrage décoratif et pratique, pour pouvoir tout noter !

Le calendrier se présente dans un coffret. L’ouvrage se déplie, pour se présenter comme un chevalet. Un calendrier, revenant sur l’année entière 2023, est à retrouver au début. Ensuite, chaque page présente une belle photographie suivie d’une semaine. C’est par l’allée d’ifs millénaires, au Pays de Galles, que débutent le voyage et la découverte d’arbres et forêts du monde. Une annotation indique le lieu du cliché présenté, ainsi qu’une citation. Se présente, par la suite, la dernière semaine de décembre 2022, avec le dimanche 1er janvier 2023.

L’ouvrage est très beau et plaisant à découvrir, au fil des semaines. Les photographies sont superbes, dépaysantes et merveilleuses, présentant quelques beautés de la nature. Pour chaque cliché, des indications sur le lieu et une citation sont à retrouver. Il y a de quoi rêver et s’évader, penser à de prochaines vacances et escapades, dans la nature. Les semaines sont très complètes, avec les horaires, pour noter tous les rendez-vous, réunions et autres informations et ne rien oublier. Des notes peuvent également être prises, tout en consultant la fête du jour ou les jours fériés. L’agenda-calendrier se veut aussi pratique, il se replie et se glisse facilement, dans un sac ou un cartable, pour les déplacements. A la fin de l’ouvrage, des informations supplémentaires, sur chacune des photographies, apportent un peu de culture appréciable.

Arbres et forêts est un agenda-calendrier, des éditions Hugo & Cie, pour vivre pleinement 2023. Un bel ouvrage qui invite au dépaysement, avec de superbes clichés, tout comme à noter les rendez-vous, réunions et notes, au bureau, de manière pratique.

