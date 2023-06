Au galop ! Une saison à cheval – Mon grand cahier d’activités

La série Au galop ! Une saison à cheval, diffusée sur Okoo et France 4, est à retrouver dans un ouvrage souple, Mon grand cahier d’activités, paru aux éditions Larousse, fin mars 2023. Un livre qui propose des quiz et énigme autour de l’équitation, pour tester ses connaissances et en apprendre davantage.

Une introduction revient sur l’émission, cette première série de réalité équestre, qui permet de suivre, au quotidien, deux centres équestres en Normandie, et un autre en Camargue. Ainsi, au fil des épisodes, la série emmène les enfants et fans de chevaux, au cœur des défis et des aventures de tous ceux qui font vire et animent ces centres équestres. Un sommaire, par la suite, présente très en détail, ce qu’il y a à découvrir. Le cheval, les comportements et rituels, les races, s’occuper des chevaux, les pratiques équestres et l’histoire sont autant de thèmes à retrouver.

A chaque page un nouveau jeu est à découvrir et solutionner. Labyrinthes, énigmes, intrus, coloriages, quiz, mots mêlés, font partie de la centaine de jeux à retrouver dans ce cahier passionnant. Il permet de vérifier les acquis de chacun, mais aussi en apprendre davantage sur les équidés. Un bel univers passionnant, pour les enfants, à partir de 9 ans, avec des jeux variés, plaisants, amusants, intéressants, plus ou moins difficiles, proposant différents styles. Il y a des ânes, des poneys, de chevaux et d’autres équidés à retrouver dans ce cahier, qui offre aussi des belles illustrations et de superbes clichés. Les solutions, à retrouver à la fin de l’ouvrage, permettent de vérifier les acquis ou la logique de chacun et chacune.

Mon grand cahier d’activités est un ouvrage souple, des éditions Larousse, qui s’inspire de la première série de réalité équestre, Au galop ! Une saison à cheval. Des énigmes à déchiffrer, des intrus à retrouver, des mots mêlés, des labyrinthes, et plein de jeux, sont à solutionner, autour du thème des chevaux.

Lien Amazon