Huile démaquillante : Laquelle choisir ?

L’huile démaquillante a la cote depuis quelques années. Je l’ai moi-même adoptée depuis un peu plus de deux ans et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter mes récents coups de cœur dans la catégorie. N’hésitez pas à faire votre sélection !

Comme la plupart d’entre nous, j’étais réticente de passer à l’huile démaquillante. Je craignais que la matière soit trop huileuse, qu’elle laisse un film gras sur le visage ou qu’elle soit difficile à rincer. Et j’avais tout faux, car lorsque j’ai tenté pour la première fois, j’ai tout de suite a-do-ré ! Depuis, je ne me vois plus utiliser des eaux micellaires, bien trop asséchantes et agressives pour ma peau sensible. Et trop peu efficaces sur des maquillages très chargés ou sur le mascara Waterproof.

Et je ne peux que vous conseiller d’essayer également. Il suffit de prélever quelques gouttes d’huile, de la frotter entre vos mains, de la déposer sur votre visage en massant légèrement. Puis, de rajouter de l’eau pour qu’elle se transforme en un lait et continue de retirer le maquillage persistant. Et enfin de la rincer ! Résultat : la peau est nette, elle reste douce et souple. Quant aux yeux, ils sont parfaitement démaquillés, et ça on adore !

Respire – LA surprise de ma sélection

Décidément, la marque Respire ne cesse de me surprendre depuis quelques mois. D’ailleurs, n’hésitez pas à aller découvrir l’article que j’ai consacré à la marque pour en savoir un peu plus à son sujet. Je savais qu’elle était number one dans la catégorie des déodorants cleans, mais je n’aurais jamais pensé qu’elle proposerait une huile démaquillante aussi géniale. Franchement ? Elle est top ! Et en plus, sa compo’ est irréprochable, quant à son odeur, elle est juste divine.

Ce qu’il faut retenir : l’huile démaquillante est bio, made in France, les ingrédients sont 100 % d’origine naturelle, elle est efficace sur le maquillage Waterproof, et enrichie en 4 huiles végétales qui se complètent à merveille. Il s’agit de l’huile de tournesol bio, de l’huile de ricin bio, de l’huile de pépin de raisin bio et de l’huile d’amande douce bio. Elles sont également responsables de cette odeur discrète et réconfortante qu’on aime, notamment le soir au moment de notre routine démaquillage. La texture de l’huile est onctueuse mais facile à rincer.

L’huile démaquillante Respire est à retrouver ICI au prix de 17.90 €

AKANE – L’huile purifiante démaquillante

Pour tout vous dire, je ne connaissais pas la marque Akane avant d’avoir testé leur huile purifiante démaquillante. Du coup, j’ai fait quelques recherches à son sujet, et j’ai réalisé qu’elle défendait de vraies valeurs en proposant des soins aux compositions irréprochables : bio, made in France, Vegan, glissés dans des flacons en plastique recyclé. Bref, le top !

L’huile en elle-même est très sympa. Je n’ai absolument rien à lui reprocher. Elle a cette particularité d’être fluide, moins épaisse que la précédente chez Respire. Mais pour autant, tout aussi efficace. Elle conviendra à tout type de peau, sèches à grasses. Elle se compose d’huile végétale de tournesol bio, et de leur actif issu de la pomme Akane qui protège la peau au quotidien. Côté efficacité, rien à redire également, il suffit de 2/3 gouttes au creux de la main, de deux massages sur le visage et envolé le maquillage, mascara i compris.

L’huile purifiante démaquillante Akane est à retrouver ici au prix compétitif de 8.90 €

URIAGE – Une huile qui balaie le mascara Waterproof

Lorsque j’ai utilisé l’huile démaquillante Uriage pour la première fois, je n’ai pas su dire si je l’aimais ou pas. Pour quelle raison ? Parce que sa texture est épaisse, bien plus que celles que je vous ai déjà présentées. Et à force de l’utiliser, j’ai eu la sensation que la texture apportait encore plus de sensorialité au geste. Clairement, le plaisir d’utilisation, notamment le soir, était bien au rendez-vous. Je pense que ce sont les huiles présentes dans la composition qui lui apportent une texture aussi riche, à savoir les huiles végétales de tournesol, de Jojoba et de Cranberry. Soit, des huiles très nourrissantes qui hydratent en profondeur.

Côté efficacité, que dire si ce n’est qu’elle est redoutable, notamment sur le mascara Waterproof. Et pour le coup, son épaisseur rend service aux yeux sensibles, permettant d’effectuer un massage plus doux, plus agréable. Sa formule est d’origine naturelle et biodégradable.

L’huile démaquillante URIAGE est à retrouver ici au prix de 12.50 € (les 100 ml)

ONAGRINE – Un rituel de beauté japonais

ONAGRINE fait également partie des marques que je ne connaissais pas jusqu’à maintenant. Mais comme Jennifer – je t’embrasse si tu passes par ici – raffole de la marque, je me dis : allez, on teste !

L’huile sublime démaquillante ne fait pas forcément partie de mes favorites, parce que je suis plus en recherche de senteurs discrètes, presque neutres à absentes. Et celle-ci a une odeur bien représentative de la marque, puisqu’elle est composée d’onagre, de fleur de coton et de bourrache. Des odeurs absolument délicieuses, proche du Néroli, qui pour le coup plairont à celles qui sont en recherche de ce petit plus olfactif, qu’on retrouve assez rarement finalement, lorsqu’il s’agit d’huile démaquillante.

Côté efficacité, rien à redire, elle fait bien son job. Au contact de l’eau, elle se transforme en un lait délicieux, doux pour la peau. Elle se compose de 86 % d’ingrédients d’origine naturelle, et elle a cette particularité d’être anti-oxydante, riche en oméga 9 et vitamines E.

L’huile sublimatrice démaquillante est à retrouver ici au prix de 22.60 €

Aiva – Prendre soin de soi en toute simplicité

Aiva est une marque Finlandaise qui prône la routine minimaliste en proposant des soins multi-usages. Et j’ai trouvé ça génial, parce que j’utilise peu de produits pour prendre soin de ma peau. Et c’est justement là qu’intervient The Oil, l’huile démaquillante, mais pas seulement.

Si je vous dis que l’on peut tout faire avec The Oil, vous me croyez ? Eh bien, c’est vrai ! The Oil est un produit 10 en 1, rien que cela ! Elle est une excellente huile démaquillante, riche en anti-oxydants, composée de graines de myrtille nordique, de graines d’argousier, de jojoba, d’olive, de noyau d’abricot et de tournesol. Elle s’utilise simplement : quelques gouttes sur le visage, des mouvements circulaires, on rince et on sèche délicatement sa peau.

The Oil est également une huile de douche exceptionnelle qui laisse la peau douce et hydratée. Elle remplace aisément une huile pour le visage ou le corps. Il est d’ailleurs possible de glisser quelques gouttes dans notre crème de jour pour profiter de ses bienfaits apaisants. Elle nourrit en profondeur, elle sera donc idéale dans la réalisation de massages corporels. Bref, vous aurez le choix de l’utiliser comme bon vous semble.

L’huile de luxe The Oil de Aiva est à retrouver ici au prix de 46 $

En fouillant un peu sur internet, je me suis rendu compte que de plus en plus de marques proposaient des huiles démaquillantes. Peut-être en connaissez-vous une qui fait toute la différence ? N’hésitez pas à me la conseiller en toute fin de l’article dans la zone des commentaires.