Penny Sugar – Panique à Yosemite

Panique à Yosemite est le premier tome de la nouvelle série Penny Sugar, des éditions Sarbacane, peur en mai 2023. Une bande dessinée, de Yan Le Gat et Pierre Fouillet, qui présente un western plutôt bien mené, avec une héroïne qui va enquêter sur de curieuses agressions de touristes.

En juin 1906, le célèbre enquêteur Angus Nyper, a été appelé pour résoudre de mystérieuses agressions commises sur des touristes. Une carriole arrive à grande vitesse, au Parc National Yosemite. Un Indien tient les rênes, tandis qu’à l’intérieur se trouvent un homme en train de dormir et une jeune femme. Sur le bord du chemin, six personnages semblent attendre impatiemment le célèbre enquêteur. Lorsque le chariot s’arrête, l’homme descend. David Posh l’accueille pensant qu’il s’agit d’Angus Nyper. Mais l’homme réplique aussitôt qu’il fait erreur, car lui s’appelle Auguste Escoffier. Il est le nouveau saucier du Wild Grill ! Tout le monde est stupéfait. La femme, dans le chariot, demande de l’aide pour pouvoir descendre. C’est le shérif Duncan Neton qui vient à son aide. C’est le moment que la jeune femme pour se présenter en tant qu’assistante personnelle de M. Nyper.

C’est un curieux et plaisant western qui est à découvrir ici, avec une héroïne stupéfiante et rapidement attachante. Une jeune femme maligne, qui pour trouver sa place, dans un monde d’hommes, se fait passer pour l’assistante de M. Nyper, personnage qui n’existe pas. Aussi, c’est ainsi qu’elle prend en main des affaires à résoudre… Dans ce premier tome, l’enquête est plutôt bien menée et intéressante, avec des énigmes à résoudre. La bande dessinée est pleine de rebondissements, de révélations, sur le passé de l’héroïne, et d’humour. Il y a aussi des thèmes plus graves qui y semblent abordés, comme le racisme, l’homosexualité, le sexisme… Le récit est assez dense, plutôt bien rythmé, avec un peu d’action, du suspense et des questionnements. Le dessin reste assez simple, avec un trait rond, des personnages expressifs, présentant un univers graphique néanmoins plaisant.

