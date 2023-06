Brisons le tabou: la santé du plancher pelvien pour les hommes et les femmes

Bien que l’incontinence urinaire touche majoritairement les femmes, entre 3 et 5 % des hommes de 45 ans en souffrent également. L’une des principales causes: le dysfonctionnement du plancher pelvien. Un périnée pas assez musclé peut en effet entraîner des difficultés à retenir la miction… mais aussi d’autres problèmes de santé. Malheureusement, ce sujet reste encore tabou. Alors parlons-en aujourd’hui: apprenez-en plus sur la santé du plancher pelvien pour les hommes et les femmes.

Un peu d’anatomie

Tout d’abord, faisons un point sur l’anatomie. Qu’est-ce que le plancher pelvien ? Il s’agit d’un ensemble complexe de muscles et de tissus conjonctifs qui relient le coccyx et le pubis.

Plus précisément, le plancher pelvien comprend les muscles génito-urinaires et le diaphragme pelvien, composés de muscles superficiels et profonds.

De nombreuses fonctions essentielles

Avec les muscles de l’abdomen, du diaphragme et du dos, le plancher pelvien assure la stabilité du tronc et des organes. En plus de renforcer le torse, il aide aussi à marcher.

En agissant comme un hamac, les muscles du plancher pelvien soutiennent les organes internes de la partie inférieure de l’abdomen (viscères). Chez la femme comme chez l’homme, ils contrôlent la miction et la défécation, et améliorent la fonction sexuelle.

Côté féminin, cet ensemble de muscles soutient également l’utérus et le vagin. Ils sont aussi indispensables à la poussée pendant l’accouchement. Et côté masculin, le périnée complète la prostate et favorise l’éjaculation.

Considérant cela, il est crucial de maintenir un bon tonus musculaire et un positionnement adéquat du plancher pelvien.

Dysfonctionnements du plancher pelvien

Au quotidien, le plancher pelvien est le groupe de muscles le plus actif pendant une quelconque activité physique. De ce fait, si leur état n’est pas optimal, des problèmes peuvent survenir.

Par exemple, si ces muscles s’affaiblissent ou sont au contraire trop tendus, cela peut entraîner des problèmes urinaires, gastro-intestinaux ou sexuels.

Voici les raisons les plus courantes qui peuvent endommager le périnée féminin ou masculin:

Activités avec impacts importants ou port de charges lourdes

Constipation persistante.

Toux chronique.

Surpoids et obésité.

Blessures ou interventions chirurgicales dans la zone pelvienne ou périnéale.

D’autres facteurs peuvent aussi avoir un impact indirect sur l’affaiblissement du périnée:

Mauvaise posture.

Sédentarité.

Stress.

Alimentation déséquilibrée (excès, carences…).

Certaines pathologies neurologiques, comme la maladie de Parkinson.

Syndrome du côlon irritable.

Certaines pratiques sexuelles.

En outre, sachez que les femmes sont plus sujettes à l’affaiblissement du plancher pelvien que les hommes. D’une part, d’un point de vue purement anatomique, leur bassin est plus large et plus arrondi. De plus, la présence d’un vagin augmente aussi les risques car le périnée est encore plus sollicité. Troisièmement, un manque prolongé d’œstrogènes réduit le tonus des tissus, incluant ceux du pelvis.

D’autre part, la grossesse et l’accouchement (voie basse ou césarienne) sont des événements très éprouvants pour le plancher pelvien. D’où l’importance d’une bonne rééducation en post partum.

Bien sûr, la prévention est également essentielle. Mieux vaut prendre des mesures proactives pour préserver la santé pelvienne et prévenir les problèmes potentiels!

Muscler son périnée pour améliorer sa santé pelvienne

Comme tous les muscles du corps, il est possible de renforcer son plancher pelvien. Mais attention à muscler son périnée correctement. Des exercices réguliers et ciblés aideront ces muscles à remplir leurs fonctions de manière optimale. Cela aussi bien en prévention qu’après une sur-sollicitation périnéale.

La première étape est de déterminer les muscles à entraîner. Ensuite, l’idée est de les contracter puis de les relâcher en suivant des séquences adaptées. Si vous avez des doutes, le mieux est de faire appel à un professionnel pour vous aider.

Prenez soin de votre plancher pelvien

Ainsi, votre plancher pelvien est vraiment indispensable à votre santé et votre bien-être au quotidien. Alors, homme comme femme, n’attendez plus pour en prendre soin! Commencez dès maintenant à le tonifier, en adoptant les bons gestes et en le musclant correctement. Intégrez ces habitudes à votre vie quotidienne, et vous profiterez d’un périnée fiable sur le long terme.