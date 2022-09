Au lit, Petit Lapin ! est une nouvelle édition de ce titre, en petit format, paru aux éditions L’école des loisirs, en août 2022. Un ouvrage de Jörg Mühle, dans lequel les jeunes lecteurs vont retrouver Petit Lapin, adorable rongeur, pour le rituel du soir, celui du coucher.

Petit Lapin est de dos. Les lecteurs sont invités à tapoter l’épaule du petit animal, pour qu’il se retourne. L’animal aux longues oreilles s’est retourné. Il est expliqué qu’il se fait tard. Aussi, le petit rongeur doit aller se coucher. En effet, Petit Lapin s’est brossé les dents, et il doit mettre son pyjama. Là encore, les enfants sont invités à participer, en tapant dans leurs mains, pour que le petit animal se retrouve vite en pyjama. A la double page suivante, on découvre Petit Lapin en pyjama. Les lecteurs sont remerciés et félicités. Pour la suite, il va falloir bien secouer l’oreiller…

Le récit est interactif, simple et très efficace. En effet, les jeunes lecteurs sont invités à participer au rituel du coucher, en aidant et accompagnant Petit Lapin. Après s’être brossé les dents et mis en pyjama, il faudra secouer l’oreiller, mettre le petit rongeur au lit. Le texte est court, interpellant les enfants, qui participent avec bonheur, à ce rituel qu’ils connaissent bien. Ils se retrouvent facilement dans ces gestes et situations, ce qui les amuse aussi. Le livre est doux et rythmé, très plaisant à découvrir et immersif. Le héros est tout aussi adorable et attachant. Le dessin est également simple, avec un trait rond et fluide. L’univers est doux et expressif, allant à l’essentiel, avec une touche de couleur.

Au lit, Petit Lapin ! est une réédition, de l’album de Jörg Mühle, parue aux éditions L’école des loisirs. Un petit livre adorable, avec une histoire pleine de tendresse et d’attention, qui invite les jeunes enfants à participer au rituel du coucher, qu’ils connaissent si bien.

