Azizam, une fable humaine aux Éditions La boîte à Bulles

Qui n’a jamais été confronté au décès d’un de ses parents, et aux réactions « étonnantes » de ses frères et soeurs lorsqu’il y a un partage à la clé !!! C’est exactement ce que nous raconte Azizam, une fable humaine dépeinte de façon tendre et brute terriblement véridique !!! Tragi-comédie en one shot aux Éditions La boite à bulles, à paraître le 13 Janvier, pour vous rappeler ce qui est essentiel dans votre vie !!!!

Le décor :

Un petit appartement à Téhéran …

Le vieil Amir déambule jusqu’au salon, pas très bien réveillé … Il s’installe, comme chaque matin, devant la grande fenêtre pour faire la prière. Complètement « embué », il n’a même pas remarqué le petit chenapan sur le canapé derrière lui ! C’est une trop belle occasion . Le gros derrière de Papy Amir … La fronde qu’il tient entre ses mains. Et bim …

Papy est furax, il le sermonne un moment, avant d’être attiré par une odeur délicieuse provenant de la cuisine ! Shirin, sa fille, lui a préparé un déjeuner gastronomique !!! Mais, le vieil Amir n’a pas l’air de voir tout ceci d’un bon oeil. Et, il a raison, sa fille est encore venu lui demander de l’argent pour changer sa machine à laver !!!! Il la rappelle immédiatement à la raison : Parvané, sa femme, la mère de Shirin est très malade. Et celle-ci sait très bien que les traitements sont hors de prix.

C’est le début d’une grosse dispute entre le père et la fille … Jusqu’a ce qu’Amir rentre dans la chambre où dort sa femme pour la découvrir … sans vie …

Le début d’une querelle, lorsque ces trois enfants vont commencer à s’étriper pour ce que contient le testament …

Le point sur Azizam :

Azizam, aux Éditions La boîte à bulles,c’est tout d’abord un voyage pleins de saveurs dans un pays que l’on découvre au fil des pages, à travers cette famille qui se déchire de façon ridicule ! Gelsomino la scénariste, nous trimballe sur sa Terre en nous imprégnant totalement de l’ambiance, des coutumes familiales, mais aussi des disparités existantes dans un Téhéran moderne. Elle étoffe son scénario avec un brin d’Histoire : privation de certaines liberté au fil des âges, rapports hommes/femmes, enfants/parents … Et fait de son récit non seulement une mine de découverte, mais aussi une tragi-comédie familiale drôle et touchante !

On vit le temps de la lecture avec cette famille, une famille comme les autres sur Terre après tout avec des enfants devenus adultes qui oublient trop souvent de se préoccuper de leurs parents vieillissants !

Le lecteur alterne entre perception de chacun au sein d’une famille, et perception de ce que devrait être vraiment une famille !

Et que dire de l’esthétisme que nous sert Valéria Guffanti !! Quand on sait qu’elle fait là, ses toutes premières armes, on se dit “mais quel talent” ! Les graphismes sont si personnels, accrocheurs et les couleurs fantastiques … On fermerait presque les yeux pour imaginer rentrer dans les planches, humer tous ces fabuleux plats expliqués et présentés dans la BD, et ses planches pleines pages sont grandioses !!! Une pure folie !!!

Ma conclusion :

Une fable traditionnelle et familiale, que l’on peut appliquer à tous les continents : Azizam aux Éditions La boîte à bulles rappelle à chacun un « essentiel » que beaucoup trop oublient avec le temps : la tendresse familiale !!! Une oeuvre à lire et à relire quand les choses primordiales de la vie vous échappent !!!!