Le p’tit mouton d’Ouessant et ses amis de la savane est un nouvel album jeunesse, des éditions Beluga, paru fin novembre 2020. Un livre de Sillousoune et Claire Bajen-Castells, dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver le p’tit mouton d’Ouessant, pour une nouvelle aventure.

Une girafe, un hippopotame et un éléphant sont à bord d’un radeau. Pifpaf, Ramdam et Plamplan accostent bientôt au port d’Ouessant. Le p’tit mouton et le p’tit cochon viennent accueillir le drôle d’équipage, tout en se demandant ce que font des animaux d’Afrique dans ce coin du monde. Pifpaf la girafe demande aux animaux d’Ouessant s’ils sont bien arrivés sur l’île Piou-Piou. C’est le p’tit mouton qui lui répond qu’ils sont arrivés sur l’île d’Ouessant et que l’île qu’ils recherchent est encore très loin… Ramdam l’hippopotame tremble et explique que tout cela est une catastrophe, car ils devaient rejoindre une amie sur l’île de Piou-Piou !

Après avoir affrontés la mer, durant un certain temps, les animaux de la savane profitent d’être sur l’île d’Ouessant pour se reposer un peu et faire connaissance. Une rencontre, des échanges, de l’entraide vont permettre à une belle amitié de débuter. Le récit est très doux et bien rythmé, offrant quelques belles surprises aux jeunes lecteurs, qui vont être rapidement entrainés dans cette nouvelle aventure. Joie, découvertes, amusement et magie sont au rendez-vous, pour cette nouvelle histoire de l’île d’Ouessant et ses p’tits animaux ailés. Ainsi il est plaisant de retrouver ces adorables animaux, ces héros si particuliers de l’île d’Ouessant, qui ont toujours le cœur sur la main. Le dessin est également toujours aussi plaisant et coloré, offrant un univers unique, doux et flamboyant à la fois.

Le p’tit mouton et ses amis de la savane est un nouvel album des éditions Beluga, qui présente une nouvelle aventure pour les animaux d’Ouessant, qui vont venir en aide à une girafe, un éléphant et un hippopotame quelque peu égarés et épuisés.