Beau succès pour la saison 3 de Canneseries

La troisième saison de Canneseries vient de s’achever. Dans un contexte extrêmement difficile, le festival s’est déroulé d’une manière inédite, permettant à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer de visionner les séries et les masterclass en ligne. A Cannes, sans la présence du MIPCOM, l’ambiance était particulière mais chacun, festivalier, journaliste, membre du jury, invité, était ravi d’être là, conscient de sa chance d’assister à l’un des rares festivals maintenus dans cette période si particulière. Après plusieurs jours de compétition, le prix de est revenu à la série Partisan. Retour sur cette troisième édition.

Des séries portées par des femmes

Cette année, plusieurs séries en compétition faisaient la part belle aux femmes, qu’elles soient devant ou derrière la caméra.

Losing Alice, créée, écrite et réalisée par l’Israélienne Sigal Avin, suit Alice, une réalisatrice dont la vie va être bouleversée après sa rencontre avec une jeune femme fatale, scénariste.

Red Light, produite et interprétée par l’actrice néerlandaise Carine Van Houten ( vue chez Paul Verhoeven et dans Game of thrones), nous plonge dans le milieu de la prostitution, dans une société où il faut faire preuve de violence pour s’en sortir.

La série russe 257 to live suit le parcours d’une patiente en phase terminale d’un cancer dont la vie implose, lorsqu’elle reçoit, contre toute attente, un bilan de santé positif.

Enfin, la série française Cheyenne et Lola écrite par Virginie Brac, a fait belle impression lors de sa projection dans le grand théâtre Lumière. Dans ce western moderne qui se déroule dans le nord de la France, Veerle Baetens et Charlotte Le Bon forment un formidable duo, qui n’est pas sans rappeler Thelma et Louise. Comme les deux héroines de Ridley Scott, Cheyenne et Lola sont très différentes et s’unissent pour prendre une revanche sur la vie, qui les a souvent malmenées.

La flamme et Dix pour Cent en avant-première

Les soirées d’ouverture et de clôture étaient incontestablement les plus attendues de cette troisième édition. D’ailleurs, pour y assister, il fallait faire être très rapide : sur le site de réservation en ligne, elles ont très vite affiché complet.

Jonathan Cohen et quelques-unes de ses nombreuses prétendantes (Dora Thillier, Céline Sallette, Camille Chamoux et Youssef Hajdi) avaient fait le déplacement pour présenter La flamme, une parodie du Bachelor très, très drôle, créée et interprétée par Jonathan Cohen lui-même. Tout le monde a ri de bon cœur dans la grande salle du Palais des Festivals et cela faisait plaisir à entendre. En ces temps si difficiles, on ne pouvait rêver meilleure série pour ouvrir le festival. Diffusé sur Canal Plus la semaine dernière, le premier épisode de La flamme a été vu par plus de six cent milles téléspectateurs.

Pour la clôture, Canneseries s’est offert les deux premiers épisodes de la saison 4 de Dix pour Cent, la série créée par Dominique Besnehard, avant sa diffusion sur France 2 le 21 octobre. Camille Cottin, Nicolas Maury et Grégory Montel étaient présents sur la Croisette et, la veille de la clôture, ils ont répondu aux questions du public lors d’une rencontre très attendue à l’espace Miramar.

Des masterclass et des rencontres avec le public

Comme les années précédentes, Canneseries a proposé plusieurs rencontres, masterclass et débats à l’Espace Miramar. Le public était au rendez-vous chaque jour. Parmi les temps forts de cette troisième saison, on retiendra la rencontre avec la réalisatrice et scénariste (notamment de Hard et Vernon Subutex) Cathy Verney, qui a longuement évoqué la place des femmes dans les séries, devant et derrière la caméra.

Chloé Jouannet et Sophie-Marie Larrouy sont venues parler de Derby girl, la nouvelle série à découvrir sur Slash, à la fois comique et sportive.

Maxence Danet-Fauvel, Théo Fernandez et Lauréna Thellier, trois jeunes comédiens, ont parlé de leur parcours et de leurs projets à venir, devant un public conquis.

Caroline Proust, membre du jury, est venue présenter son documentaire sur la série événement Engrenages.

Enfin, une grande partie du casting des Mystères de l’Amour était là pour le plus grand plaisir des fans de leurs fans, pour évoquer les coulisses et les secrets de tournage de la série à succès.

Le palmarès

Avant la projection en avant-première les deux premiers épisodes de la saison 4 de Dix pour Cent, le jury (Laetitia Eido, Grégory Fitoussi, Randy Kerber, Roxane Mesquida, Caroline Proust, Jean-Pascal Zadi) a dévoilé son palmarès.

Prix de la meilleure série : Partisan de Amir Chamdin et Fares Fares, sur une idée de Mauricio Molinari

Prix de la meilleure série courte : Broder de Leandro Vital, Jonathan Barg, Andres Sehinkman et Mauro Perez Quinteros

Prix d’interprétation : l’ensemble du cast de Red Light

Prix du meilleur scénario : Arnaud Malherbe et Marion Festraets pour Moloch

Prix de la meilleure musique : John Ekstrand pour Top Dog

Prix du public Le Parisien : Validé de Franck Gastambide

Prix Série courte Télécâble Sat Hebdo : Claire et les vieux de Edith Morin, Patrick Bilodeau, Sarah Pellerin et Charles Grenier

Prix des lycéens : Red Light de Halina Reijn et Carice Van Houten

Rendez-vous l’année prochaine pour la saison 4 de Canneseries.