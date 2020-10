Logona lance ses premiers vernis bio

Logona est une marque particulièrement connue pour ses produits capillaires. Pourtant, ils ont toute une gamme de cosmétiques variés. Récemment, ils ont sorti leur nouvelle gamme de vernis certifiés “cosmétiques naturels”. Il s’agit des premiers du marché avec cette certification et je vous fait part de mon avis.

Le bien-être jusqu’au bout des ongles

On fait de plus en plus d’efforts pour faire attention aux produits de notre salle de bain. Nous privilégions des ingrédients naturels, des recettes vegan et non testées sur les animaux. On s’inquiète des perturbateurs endocriniens des shampoings, de l’aluminium présent dans les déodorants, etc. Mais la question a mis plus longtemps à atteindre le domaine de la manucure. Est-ce parce qu’il s’agit des ongles et non de la peau ? Pourtant, le combat est le même, et Logona l’a bien compris.

Pour apporter une véritable alternative à ces nombreuses consommatrices désireuses d’utiliser des produits « clean » même pour leur manucure, Logona dévoile des vernis et solutions inédits 100% bio. Naturels et non toxiques, ils protègent et renforcent la nature sensible des ongles. Ces vernis sont les premiers certifiés bio sur le marché mondial de la beauté. Composés d’ingrédients naturels, ils sont certifiés BDIH, NaTrue et 5 free (sans toluène, dibutyl phtalate (DBT), formaldéhyde, camphre, xylène). Ainsi, ils sont reconnus pour leur innocuité et représentent une véritable innovation mondiale.

Vernis à ongles naturel bio Logona

Afin de plaire à tout le monde, cette gamme de vernis bio a été déclinée en 5 teintes de la plus classique à la plus trendy. J’ai pu personnellement tester la couleur urban taupe et le classic red. Le format est tout petit (4ml) mais n’empêche pas une bonne prise en main. Le pinceau extra-large facilite l’application, mais laisse la trace des poils. J’ai trouvé la texture assez épaisse et un peu difficile à étaler, mais avec deux couches ça rendait lisse. Je n’avais pas de base à disposition donc j’ai apposé le vernis directement sur les ongles. Peut-être qu’il apparaît plus lisse sur une base.

J’ai testé la couleur taupe sans top coat. Je ne suis pas très fan de cette couleur que j’ai finalement offert à ma maman qui aime bien. Par contre, j’ai testé le classic red avec un top coat, et j’ai beaucoup aimé cette teinte ! Ce n’est pas flashy mais plutôt glamour, un joli rouge qui met en valeur les ongles.

J’ai apprécié le fait que le vernis n’a pas vraiment d’odeur, comparé à certains qui sentent très forts. Ici, pas de désagrément olfactif mais un vernis agréable à poser. J’avoue être un peu déçue de la tenue du vernis. En effet, avec ou sans top coat, il s’écaille rapidement et ne tient pas plus de 2-3 jours. Malheureusement, ce n’est pas son objectif premier. Ainsi, savoir qu’il n’est pas toxique permet de ne pas culpabiliser d’en remettre souvent. C’est juste un peu plus contraignant. Compte tenu du prix du vernis à 18,45€, ça peut aussi être un frein… Toutefois, j’ai quand même été assez convaincue par le vernis et je pense m’en servir très régulièrement.

Dissolvant ongles naturel bio & vegan Logona

Qui dit vernis, dit dissolvant, et là encore, mieux vaut bien choisir pour préserver ses ongles. En effet, l’acétone présent dans les dissolvants classiques est toxique et abîme les ongles. Et je ne vous parle pas de l’odeur insupportable et caractéristique dès qu’on veut se nettoyer les ongles. Du coup, dans la lignée de sa gamme de vernis, Logona propose également un dissolvant naturel bio et vegan. Sans acétone et sans odeur, je vous garantis qu’il révolutionne l’instant du démaquillage des ongles. Je l’ai trouvé très efficace, enlevant facilement le vernis sans trop de résistance. Il est composé d’huile de ricin bio qui permet de respecter et protéger la peau. D’ailleurs, son utilisation régulière permet de limiter le dédoublement des ongles. Concernant son prix de 9,85€, il est plus doux que les vernis pour un flacon qui peut durer assez longtemps.