Le mot le plus gros est un album des éditions Kaléidoscope, paru en septembre 2020. Un livre de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo, plein d’humour et de fantaisie, s’amusant avec les mots, avec la politesse et le jeu.

C’est une émission qui est à suivre. Nous sommes en direct depuis la place du village de Groville, pour la nouvelle édition du Mot le plus gros ! Fifi et Lulu, deux oies, rappellent le principe de la compétition, à laquelle nous allons assister. Comme chaque année, les Grovilains et les Grovilaines se présentent à tour de rôle, essayant de prononcer le mot le plus gros jamais entendu à Groville ! Pour remporter le trophée tant convoité, il va falloir impressionner le jury. Aussi, tout le monde est prêt, le concours va pourvoir commencer… Conformément à la tradition, ce sont les enfants qui commencent et plus particulièrement le plus jeune. C’est la première fois que le petit Robert participe au concours.

L’histoire est originale, sous la forme d’une émission à suivre, les jeunes lecteurs sont rapidement immergés dans ce concours amusant. Ainsi, après les présentations, les candidats passent les uns après les autres, en dévoilant leur gros mot. Le récit est surprenant et amusant, sur le fond d’un concours décalé, la politesse et les jeux de mots sont les thèmes à retrouver. Ainsi l’on s’amuse avec les mots, pour en faire de jolis gros mots, mais pour s’amuser, non pas pour blesser, là est toute la différence. Le récit est donc subtil, rythmé et plaisant à lire, offrant un joli final et une jolie morale. Le dessin est assez simple, simple parfois maladroit, avec un trait fin, offrant un univers graphique un brin rétro.

Le mot le plus gros est un nouvel album des éditions Kaléidoscope, présentant une histoire originale et amusante, pleine d’humour et de fantaisie, mais aussi de jeux de mots, avec une jolie morale sur la politesse et le respect.