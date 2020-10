Les Belles Vertes : une épopée écologique aux Éditions Jungle !

Partagez





C’est le moment d’entamer des actions pour sauver la Planète ! Depuis le 1er Octobre, # Les Belles Vertes aux Éditions Jungle, nous embarque dans une épopée écologique en suivant quatre jeunes collégiens. Une BD jeunesse ludique comportant des explications rationnelles sur les différents « Pollueurs », pour sensibiliser les plus jeunes . Ce premier tome s’intitule « Sauvons les Océans ».

Le décor :

La chambre d’Ehma … Ehma écoute avec attention les affirmations de Greta Thunberg sur son ordi. Elle aussi a envie de « bouger » les mentalités et d’accomplir de grandes choses . Difficile quand on est une petite collégienne de « taper » fort afin que tout le monde comprenne l’importance de la protection de la planète.

La jeune fille commence par créer un potager dans l’enceinte de son collège. Et commence à se heurter à « l’opinion » publique : moqueries à propos de son projet et rassemblement intempestif de ses « congénères » contre elle !!!

Elle décide donc de réfléchir, avec ses « amis/es à un projet de plus grande envergure. Tout d’abord, elles se créent un groupe sur les réseaux sociaux, qu’elles surnomment : # Les belles vertes. Puis, en cherchant sur le net, trouvent un sujet plus ambitieux pour défendre leurs opinions : saboter l’inauguration du plus grand porte container, jamais mis à flots !!!

Le problème principal étant que la petite troupe va devoir gentiment « bobarder » aux parents, pour ne pas éveiller de soupçons sur leurs méfaits à venir. Puis, trouver une solution pour passer de Grenoble, dans le sud est de la France, à Saint Nazaire dans le Nord Ouest !!!! Une épopée écologique adolescente avec ses joies … et ses dangers !!!!

Le point sur la BD :

Un véritable « dessin-(non) animé » sur planches !!! L’empreinte d’Antoine Losty se ressent à chacune des pages et surtout la couv. Quant aux illustrations, elles sont crées par Albert Zanon, accompagnée de Franscesca Piscitelli pour les couleurs acidulées. Mais aussi du studio Yellowhale s.r.l creative, en collaboration avec Hinoko. Les personnages deviennent attachants aux « bouilles » toutes rondes et trop mignonnes. Difficile de ne pas craquer pour chacun d’eux. Et leurs caractère squi sont une vrai palette « arc en ciel » !!! Loïc Nicoloff habille cette « quête » écolo, de flashs ludiques, qu’il insère de façon fluide dans son scénario. Ok, on parle d’écologie et de défense de la planète, mais on parle aussi de famille. Un père trop absent. Une figure paternelle aussi adorable que permissive. Puis aussi d’amitié, et de confrontations pas toujours tendres mais qui définissent bien les échanges pré-adolescents !!!! # Les belles vertes chez Jungle, c’est une épopée grisante qui donne envie de faire bouger les choses autant dans son cercle privé qu’à une échelle beaucoup plus élargie : la planète !!!

Conclusion :

Une nouvelle série BD jeunesse fraîche et dynamique, dont on apprécie grandement ce premier tome. # Les belles vertes est une oeuvre militante toute en douceur, qui ouvre les yeux de nos plus jeunes sur l’avenir de leur planète et les conséquences de leurs actes. Grâce aux fiches informatives glissées dans quelques pages, le lecteur apprend à vivre mieux et comprend les gestes à appliquer pour réduire son empreinte carbone .

Une série aux Éditions Jungle, qui fera comprendre intelligemment, à n’importe quel enfant, pré ado et même ado, l’importance de conserver son « habitat » naturel en bon état !!!