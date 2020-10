Captain Ginger, le premier tome

Captain Ginger est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome paru en septembre 2020. Un comics de Stuart Moore et June Brigman, qui présente une série étonnante, sur les traces de chats humanoïdes.

Tout a commencé avec des boucliers abattus, des faisceaux à particules en panne, et un vaisseau alien sur le point de les rayer de l’espace. C’est dans ce chaos que le capitaine Ginger essaie d’empêcher tous les chats de leur bâtiment de pisser hors de leur litière ! Il ordonne également à Mitaines de venir tout de suite au rapport, sous peine de faire ses griffes sur ses fesses. De son côté, Mitaines tente d’apaiser les choses, affirmant qu’il arrive et donnant quelques conseils à un jeune matou. C’était la première fois pour eux, qu’ils affrontaient les lumens, des aliens. Les faisceaux des félins étaient aussi bons que ceux des aliens, mais les boucliers des ennemis étaient plus puissants. Ils n’arrivaient pas à faire de dégâts sur leurs vaisseaux. De plus, le canon à particules ne cesse de les lâcher. Mitaines court s’en occuper, tandis que la capitaine demande un rapport de la situation.

L’idée est originale, un peu folle et pourtant le récit tient la route, offrant une aventure spatiale et un brin d’humour. Le comics est divisé en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus fluide et plaisante. La race humaine n’existe plus, les félins ont muté et ont hérité d’un vaisseau spatial. Ils tentent difficilement de trouver leur place dans cet univers hostile, tout en essayant aussi de contrôler leurs instincts félins, qui peuvent déranger et mettre en danger. A la tête du vaisseau, le capitaine Ginger, courageux et audacieux, lutte pour sauver sa race et un rester ensemble pour la survie. La bande dessinée est pleine de rebondissements, le scénario s’enrichit efficace, promettant une suite plaisante, entre aventure et humour. Le dessin est assez agréable, manquant parfois de dynamique, le découpage reste efficace et plaisant.

Captain Ginger est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome qui offre une aventure spatiale originale et drôle, dans laquelle des chats humanoïdes tentent de rester unis et en vie, dans un univers hostile.