La brigade des cauchemars T5 : Léonard – Éditions Jungle

Dernier tome disponible aux Éditions Jungle depuis le 16 Septembre 21. Une série en préparation sur France Télévision pour 2023 !!!

Le décor du Tome 5 :

Il y a 15 ans … Base de recherches militaires …

Albert n’est pas dupe. Il vient de comprendre que Bloom compte bien détourner les usages de « Morpheus » , cette machine qui permet de rentrer dans les rêves/cauchemars des personnes. Et s’en servir à des fins de manipulations mentales et d’autres applications bien plus grave. Il s’empresse d’aller retrouver Alice, déjà enceinte de leur enfant, pour élaborer un plan de destruction de leur projet. Il faut à tout prix éviter les pires manipulations militaires.

Alice est bien entendu d’accord pour détruire leur « bébé » et tous les fichiers qui s’y rapporte à une condition : sortir l’enfant qui sert de cobaye à l’armée depuis des années, de ce supplice permanent …

Retour au présent …

La brigade s’apprête à investir l’esprit de Léonard. Tout le monde se sent prêt pour aller récupérer Alice, prisonnière de cet esprit psychopathe depuis déjà dix longues années. Mais la tâche s’avère, dés le départ, compliquée .Tandis que la préparation commence, personne ne se doute que là, dehors, quelqu’un les a retrouvé et prépare une attaque massive …

Le point sur la BD :

Un tome concluant sur beaucoup d’espoir et d’unité ! On a suivi avec attention et intérêt depuis le début de la série, chaque tome aussi passionnant les uns que les autres ! Franck Thilliez nous a dévoilé un scénario qui parle aux enfants comme aux adultes en exploitant les « cauchemars » de chacun. Grâce à chaque tome, on découvre un des personnages clés de la série, et on comprend au fil de la lecture, les motivations qui ont mené chacun d’eux jusqu’à ce tome final ! Une série « must have » en matière d’atmosphère intrigante et effrayante, doublée d’un spectacle permanent plein de rebondissements.

La brigade des cauchemars aux Éditions Jungle est aussi un must have par la particularité des illustrations de Yomgui Dumont, et de la colorisation de Drac, assisté de Reiko Takaku et Julien Langlais. Des graphismes signés, avec ces visages expressifs à souhait, avec ses grands yeux où on distingue la terreur, et, toujours l’ambiance sombre de cet univers qui alternent entre réalité et cauchemars !

La conclusion :

Cette petite brigade d’ados va bien me manquer !! Surfant sur la vague thriller fantastique du moment, elle a tenu ses promesses à chaque nouveaux tomes. De l’amitié, de la tendresse d’un côté et ce sentiment inquiétant qui nous suit tout au long de la lecture !!! La brigade des cauchemars aux Éditions Jungle est un coup de cœur total pour moi, mais pas que : son succès a largement dépassé les attentes des auteurs, et se verra consacré grâce à une adaptation TV dés 2023 . Je n’ai qu’une hâte : retrouver tous ces personnages une nouvelle fois !!!!