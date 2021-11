Car / Men des Chicos Mambo à Paris et en tournée

Car/Men ou Bizet revisité par les Chicos Mambo. Sous la houlette de Philippe Lafeuille, les danseurs de Tutu reviennent avec un nouveau spectacle ; Car/Men. Perfection, dérision, fantaisie occupent chaque instant du show. Prends garde à toi public, cette Carmen 2.0 risque fort de te faire perdre la tête…

CAR/MEN

À Paris et en tournée 2021/2022

Vous avez aimé Tutu ? Vous allez adorer Car/Men : 8 danseurs, 1 chanteur contre/ténor, tous virtuoses ! Philippe Lafeuille nous sert une espagnolade rythmée, sublime et drôle.

Cette Car/Men va séduire le public, qu’il soit novice ou expert, jeune ou moins jeune. Sur scène un show chorégraphique précis et original mêlant humour, théâtre, chant, clown, théâtre d’objets et vidéo, le tout évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour bien dosé : Une véritable Carmen 2.0 !

DATES DE LA TOURNÉE 2021/2022