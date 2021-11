Tutu – Le spectacle de danse revient à Paris et en tournée 2021/2022

Partagez





Tutu – Ils sont 6 hommes, chargés de testostérone et pourtant ils revêtent LE symbole du féminité : le TUTU ! Ils interprètent un spectacle bonne humeur pour (re)découvrir les classiques incontournables de la danse et des pointes. Ils assaisonnent virtuosité, performances techniques et sens aigu de l’exigence avec humour, frivolité et acrobaties. Un régal !

TUTU

à Paris et en tournée 2021/2022

La compagnie Chicos Mambo voit le jour il y a plus de 20 ans, en 1994 à Barcelone, suite à la rencontre de son directeur actuel Philippe Lafeuille avec deux danseurs : un catalan et un vénézuélien. Leur expérience de danseurs et leur sens de la dérision donnent naissance à l’esprit piquant des spectacles de la compagnie.

Un pur moment de divertissement !

En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. Les néophytes ont l’opportunité de découvrir les grands thèmes incontournables. Les plus avisés pourront les redécouvrir autrement sans qu’ils y aient perdu leur âme.

Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie vous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages vous font rire, vous étonnent et vous impressionnent. La troupe est connue pour son autodérision, elle est également fortement appréciée pour sa technique.

DATES DE LA TOURNÉE 2021/2022

17 SEPTEMBRE Trith-Saint-Léger(59)

23 SEPTEMBRE Hésingue(68)

25 SEPTEMBRE Cachan(94)

2 OCTOBRE Conflans-Sainte-Honorine(78)

5 OCTOBRE Châteaudun(28)

15 OCTOBRE Maisons-Laffitte(78)

17 NOVEMBRE Paris (75)

18 NOVEMBRE Bron(69)

19 NOVEMBRE au 9 DÉCEMBRE Paris (75)

10 et 11 DÉCEMBRE Cesson-Sévigné(35)

12 DÉCEMBRE Paris (75)

28 JANVIER Provins(77)

1ERFÉVRIER Port-Jérôme-sur-Seine(76)

4 FÉVRIER Douvres-la-Délivrande(14)

8 FÉVRIER Charbonnières-les-Bains(69)

17 FÉVRIER Rueil-Malmaison(92)

10 MARS Bourgoin-Jallieu(38)

25 MARS Le Plessis-Trévise(94)

30 MARS Onet-le-Chateau(12)

6 et 7 AVRIL Vannes(56)

12 et 13 MAI Caluire-et-Cuire(69)

11 JUIN Thiais(94)

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Théâtre libre – 4 Boulevard de Strasbourg – 75010 Paris

En ligne : www.le-theatrelibre.fr

Téléphone : 01.42.38.97.14 du lundi au vendredi de 10h à 18h

Par courriel : billetterie@le-theatrelibre.fr

Tarifs : de 17,50 € à 55,50 €

Durée : 75 minutes

LA COMPAGNIE CHICOS MAMBO

Leur deuxième spectacle Méli-Mélo, créé en 1998, les porte encore plus loin et leur offre une renommée internationale. Tournées en Espagne, en France et en Italie, Méli-Mélo sera exporté jusqu’au Japon pour une tournée de 2 mois. A deux reprises déjà, la compagnie a présenté une longue série à Paris – 3 mois au Théâtre Déjazet en 1999 et 3 mois au Théâtre du Gymnase en 2000.

L’aventure se poursuit avec Méli-Mélo II, présenté pour la première fois au Festival d’Avignon OFF en 2006. Ce volet remporte le prix du « Meilleur Spectacle International » au Festival Fringe d’Edimbourg, et tourne régulièrement en Europe et Amérique du Nord jusqu’en 2013.

En 2014, Philippe Lafeuille, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie, a imaginé TUTU, un spectacle original et drôle présenté pour la première fois à Paris sur la scène de Bobino. Ce premier succès lui vaut une prolongation de cinq mois.Aujourd’hui, après avoir conquis plus de 400 000 spectateurs et décroché le prix du public «Danse» au 50ème Festival OFF du Festival d’Avignon, les hommes-tutu continuent d’entraîner le public dans leur univers survitaminé en France comme à l’étranger.