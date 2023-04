Deuxième édition du salon Nice Art Expo du 14 au 16 avril

En 2022, le salon Nice Art Expo avait accueilli plus de 11 000 visiteurs. Fort de ce succès, il s’est développé cette année dans deux autres villes de France : Le Mans et Perpignan. La deuxième édition se tiendra à Nice les 14, 15 et 16 avril 2023 où près de 200 artistes exposeront leur art au Palais des Expositions. L’édition 2023 accueillera une marraine d’exception : l’artiste Laurence JENK qui pratique son art sur la Côte d’Azur depuis de nombreuses années avec notamment ses célèbres sculptures “Bonbon” qui ont fait sa renommée dans le monde entier.

Trois jours dédiés à l’art

Au programme : trois jours dédiés à l’art sous toutes ses formes. De la peinture à la sculpture en passant par la photographie, l’art contemporain n’a aucune limite et s’expose sur plus de 4000m². Une véritable expérience visuelle et sensorielle ouverte à tout public et ponctuée d’animations en tous genres. Rencontres, conférences, tables rondes ou encore live painting seront au rendez-vous. Au cœur du salon, un immense mur de libre expression sur lequel artistes et visiteurs peuvent se laisser aller à leur créativité.

A la genèse de cette “ARTventure”, l’amour ! L’amour de l’art, l’amour de la ville de Nice, l’amour du partage et l’amour de deux jeunes niçois passionnés qui se sont lancés le défi fou d’organiser une immense foire d’art contemporaine sur la Côte d’Azur. Thomas Lemaire et Dana Ponthier, 25 ans tous les deux, partenaires à la ville comme au bureau, ont imaginé ce projet sans se douter de l’ampleur qu’il prendrait.

Cette année NICE ART EXPO voit les choses en grand en invitant les œuvres des artistes à la renommée internationale. Les visiteurs peuvent déambuler à travers différents styles tels que le néo-pop kitsch de Jeff Koons, la tendance avant-gardiste de Jean-Michel Basquiat ou encore les œuvres atypiques et provocatrices de Viktor Fresco !

Un concours « Jeunes talents de l’art contemporain »

C’est avec une véritable volonté de propulser des jeunes artistes étudiants en école d’art ou autodidactes sur le devant de la scène internationale, que NICE ART EXPO lance la seconde édition du concours “Jeunes Talents de l’Art Contemporain”. Cette année, 240 candidats ont postulé pour concourir dans l’une des quatre catégories (sculpture, photographie, peinture ou autre art visuel). Huit ont été sélectionnés par un jury de professionnels et auront la chance d’être invités à présenter leurs œuvres pour la première fois à l’entrée du salon. A l’issue du week-end, l’un d’entre eux se verra remettre le prix du public.

PALAIS DES EXPOSITIONS

Parvis de l’Europe, Nice

HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi 14 avril : 10h à 19h

Samedi 15 avril : 10h à 20h

Dimanche 16 avril : 10h à 19h

TARIFS

Entrée 1 jour : 4€ / Pass 3 jours : 8€

Pour plus d’informations : www.niceartexpo.com