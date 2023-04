Dagfrid – Le mal du pays

Le mal du pays est un nouveau roman jeunesse, de la collection mouche, des éditions L’école des loisirs, dans lequel on retrouve avec plaisir Dagfrid. Un petit roman d’Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec, paru en mars 2023, plein d’humour.

Pour Dagfrid, être une fille viking ce n’est pas toujours facile. Cependant, cela est plus facile lorsqu’on habite chez soi. Elle, depuis quinze jours, habite chez son oncle, sa tante et ses cousins. Ils habitent au Groenland, une île où il fait froid. Elle devrait avoir l’habitude, puisqu’elle aussi habite une île où il fait froid ! Seulement, l’île n’est pas la même et ça change tout. Elle et sa famille étaient venues fêter le mariage de sa cousine Helda. Cela valait le coup, mais une fête de mariage ne dure pas quinze jours ! Là, ça fait longtemps que le banquet est terminé ! Ses parents ne veulent pas partir, mais Dagfrid en a marre.

Dagfrid s’ennuie, alors elle va à la rencontre des membres de sa famille, pour trouver de l’occupation et tenter de comprendre ce qui ne va pas. Elle va rapidement apprendre qu’elle a le mal du pays… Un mal étrange dont sa mère et son frère semblent subir aussi, mais eux ne veulent pas l’admettre. Le récit est toujours plein d’humour, narré par cette jeune viking pleine de caractère. Le roman offre une histoire plaisante à découvrir et lire, pour les jeunes lecteurs, proposant d’en savoir toujours plus sur cette famille atypique. C’est frais, plaisant, avec quelques émotions à explorer, et des évènements rocambolesques à découvrir. Quelques illustrations viennent parfaitement compléter le roman jeunesse, immergeant un peu plus les lecteurs, dans ce monde de vikings !

