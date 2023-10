Bungalow 21 : la femme aux deux visages

Partagez





En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand : ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile…

Sur papier Bungalow 21 est l’archétype du spectacle blockbuster avec des têtes d’affiche bankables, qui augure d’un gros barnum monté à la vite à l’effet waouh, mais générant une toute aussi grande déception. Et il y a toujours l’exception qui contredit la règle. Bungalow 21 déjoue nos aprioris et se révèle être une très bonne surprise.

On ne voit pas le temps passé. Le texte d’Éric-Emmanuel Schmitt est ciselé, documenté, riche en punchlines. On est happé par cette crise existentielle et sentimentale, qui démystifie des icônes pour mieux les humaniser. La mise en scène de Jérémie Lippmann est tout aussi fine. Il n’y a pas d’effets gratuits. Même les projections vidéos complètent le propos avec justesse.

Si la forme est agréable, l’interprétation est remarquable. Mathilde et Emmanuelle Seigner incarnent tout en nuance Simone Signoret et Marilyn Monroe. Elles s’immergent parfaitement entre l’image médiatique et le portrait intimiste de ces deux figures sacrées, sans jamais sombrer dans la caricature démonstrative. Il en va de même de Michaël Cohen et Vincent Winterhalter, tous deux excellents dans Yves Montand et Arthur Miller.

Benjamin Castaldi a eu une bonne idée d’imaginer ce huis clos dans ce Bungalow 21. Derrière les égarements sentimentaux et les désillusions hollywoodiennes, c’est une véritable déclaration d’amour à deux femmes fortes légendaires. Pourtant antagonistes, physiquement et humainement, dans les carcans d’un féminisme cinématographique.

Bungalow 21

au Théâtre de la Madeleine