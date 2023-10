Dëna – Des jouets évolutifs en silicone

Dëna est une marque espagnole qui propose une belle gamme de jouets colorés, fabriqués en silicone. Des jouets souples et colorés, qui grandissent avec les enfants, de la naissance aux 6 ans et plus encore ! Des jouets amusants, pour l’éveil, la créativité, le jeu libre…

Dëna est une marque espagnole, née de la passion de Roberto Garcia, designer industriel. Le passionné d’art et père de deux enfants, imagine des jouets libres qui pourraient être mordillés ou jeter sans danger. Ainsi naisait la marque avec les premiers jouets en silicone, un matériau doux et résistant. Dëna, avec sa gamme de jouets, offrent aujourd’hui d’infinies possibilités de jeu, tout en favorisant le développement de la psychomotricité, de l’imagination et de la créativité des enfants.

Les jouets en silicone souple sont hauts en couleur, pastel ou vifs, il y en a pour tous ! Les coffrets sont variés, avec des animaux, des formes, des personnages, des maisons et des sapins. C’est cette dernière forme qui a inspiré France Net Infos, pour la fin de l’année.

En effet, les sapins, aux couleurs vives ou naturelles, en coffret simple ou mixte, sont un cadeau idéal pour tout-petits et plus grands enfants. En effet, le jouet assez complet peut être utilisé dès la naissance, jusqu’aux six ans, voire plus. Le jouet reste doux, facile à prendre en main, manipuler, retourner, superposer. Il est souple, léger, laisse libre l’imagination des enfants. Plus tard, il fera un superbe emporte-pièce, pour des gâteaux individuels. Les sapins, pour les fêtes de fin d’année, pourront faire de jolis et délicieux petits pains d’épices, à décorer, par la suite, pour les plus grands enfants.

Les jouets Dëna offrent une belle expérience sensorielle et psychomotrice pour les enfants, de la naissance jusqu’aux six ans. Un jouet en silicone souple, évolutif, car il propose différentes manipulations et expériences, selon les âges et les approches.

Les jouets Dëna sont à retrouver par là !