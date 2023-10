Madame Marguerite au Théâtre Essaïon – Paris

Partagez





Madame Marguerite – Le pouvoir est-il drôle ? Oui, s’il nous fait un striptease suffisamment dévergondé comme le fait Mme Marguerite. Cette dernière nous réduits à des élèves de CM2, grâce à son monologue tragicomique de femme impétueuse. Cette pièce interprétée dans le monde entier par les plus grandes comédiennes avec un succès constant, a été écrit au Brésil pour dénoncer la dictature. Universelle et plus que jamais d’actualité, elle nous confronte à la folie du pouvoir.

Madame Marguerite

à partir du 17 octobre 2023 au Théâtre Essaïon – Paris

Jusqu’où peut conduire la volonté de puissance lorsqu’on dispose d’un pouvoir, si petit soit-il, comme celui de Madame Marguerite, maîtresse d’école dans une classe de CM2 ? À la manière de tous ceux – politiques et gouvernants, mais aussi médias, réseaux sociaux, influenceurs – qui détiennent une parcelle de pouvoir, elle se sert des mots, dont elle pervertit le sens pour obtenir la soumission des esprits. Jusqu’à ce que la machine se grippe et qu’elle se perde elle-même.

Ce soir le théâtre se transforme en salle de classe

Celle de Madame Marguerite, institutrice impétueuse, provocante et sauvage. Elle se sent investie d’une mission vitale : apprendre à ses élèves de CM2 les « vraies valeurs » de l’existence pour en faire des « adultes responsables et surtout obéissants » ! Pour être ses élèves, qui mieux que le public alors invité à suivre cette drôle de « maîtresse », mégalomane et tyrannique, pour un cours baroque, burlesque, cynique mais aussi dérangeant, violent parfois, tour à tour absurde, tragique, émouvant et comique… Dans le cadre de l’institution, Madame Marguerite est une illustration à la fois hilarante et effrayante des dégâts occasionnés par la folie ordinaire, celle de la dictature du pouvoir toujours si présente et destructrice.

Finement ciselé, le texte traduit en français par l’auteur, Robert Athayde lui-même, trouve une force et une liberté d’expression sans tabou. Il casse les codes sociaux, secoue la morale et la bienséance avec une insolence vivifiante et une causticité salutaire. La subtilité de la mise en scène signée Michel Giès et l’intensité de l’interprétation de l’époustouflante Emilie Chevrillon, font de cette comédie politico-sarcastique un moment tout simplement jubilatoire. C’est intense, décapant et vertigineux : une pépite !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentation les mardis et mercredis à 21h jusqu’au 17 janvier 2024

Théâtre Essaïon – 6 rue pierre au lard – 75004 PARIS

Par téléphone : 01 42 78 46 42

Tarifs : de 15 à 25 €

Durée : 1h10

