Andréa Ferréol est une formidable Maddie

C’est à Anthéa qu’ont eu lieu les premières représentations de “Maddie”. Ecrite par Corinne Roehrig et Nycole Roux Pouchoulin et mise en scène par Paul Chariéras, cette nouvelle création coproduite par le théâtre d’Antibes nous plonge au coeur d’un trio féminin : la grand-mère, sa fille et sa petite-fille. Comme bien des jeunes de sa génération, Diwali passe ses journées sur les écrans, au point de communiquer davantage avec ses amis virtuels qu’avec sa famille. Face à une telle situation, sa mère est désespérée, voire résignée. Heureusement, Maddie, la grand-mère, a bien l’intention de ramener sa petite-fille à la raison en la sortant de l’enfer numérique. Pour cela, elle a élaboré un plan, avec l’aide de son ami médecin.

Pour interpréter cette grand-mère déterminée, drôle, fantaisiste, qui se trompe parfois de mots et qui a l’habitude de porter des chaussures de couleurs différentes, il fallait une grande comédienne, aussi énergique et enthousiaste que Maddie. Il fallait Andréa Ferréol. Elle est formidable dans le rôle de cette grand-mère, toujours de bonne humeur et pleine de réparties. Elle nous fait sourire, rire, et nous émeut aussi. Car sa mémoire lui fait parfois défaut et qu’il lui arrive de se souvenir mieux de son passé lointain que de son passé proche… Peu à peu, subtilement, la pièce prend un autre ton, plus grave, sans que Maddie ne se départisse de sa verve qui la caractérise, face à ceux qui l’entourent et qui sont toujours là pour elle. Il y a sa fille (Sabrina Kurzawski) et sa petite-fille (Line Ancel, une jeune comédienne très prometteuse que l’on verra bientôt dans un film d’un réalisateur américain très connu) mais aussi son médecin, qui est à la fois son confident et son amoureux (Pierre Santini). Chacun des personnages parvient à exister dans cette histoire où Maddie aurait pu prendre toute la place. C’est aussi l’une des qualités de cette pièce à la fois drôle et touchante.

Après Anthéa, la pièce sera jouée à Monaco, au Théâtre des Variétés le 28 octobre.