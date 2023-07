Burn the House Down – Tome 1 – Éditions Akata

Lorsqu’un incendie ravage sa maison, la mère d’Anzu plonge dans une grave dépression. Tandis que son père, médecin, refait sa vie avec la meilleure et seule amie de sa mère ! Une étrange coïncidence qui pousse Anzu, devenue adulte, à infiltrer la maison de celle qu’elle considère comme le départ de son enfance brisée.

Burn the house Down tome 1, un shojo tranchant et froid pour une vengeance calculée aux rebondissements imprévisibles !!!

Publiée aux Éditions Akata depuis le 8 juin 23. Série en 8 tomes. (+15)

Le décor :

Une villa chic en feu…

Un père et sa fille regardent, médusés, la mère agenouillée devant eux. Elle se prosterne à leurs pieds, face contre terre, en implorant leur pardon. Une image qu’Anzu, à présent adulte, porte comme imprimée dans sa tête. Il semble que cet incident dramatique se soit produit depuis une éternité.

Car, à présent, cela fait cinq ans qu’Anzu et sa sœur vivent dans leur petit appart dans la banlieue nord-ouest de Tokyo. La jeune femme travaille comme femme de ménage. Et, aujourd’hui commence un plan mûrement réfléchi. Anzu, s’appellera désormais : Shizuka, et elle va devenir la femme de ménage dans la maison, et la vie qui aurait du être la sienne ! Enfin, plus particulièrement dans la maison de son père, qui vit depuis le malheur, avec sa nouvelle compagne : la meilleure et seule amie de sa mère à l’époque !!!

Une étrange coïncidence qu’elle n’est jamais arrivée à se sortir de la tête. Cette femme doit être la responsable de la perte de la maison. De la folie de sa mère. Elle doit trouver impérativement des indices pour la faire inculper. Et c’est en allant travailler chez elle sous un faux nom, qu’elle va pouvoir mener son plan, et récupérer sa vie…

Le point sur le manga :

La trame de ce premier tome de Burn the house down, nous embarque dans une sombre histoire de vengeance !! Moyashi Fujisawa, présente ses personnages un à un. D’abord la protagoniste principal, jeune enfant meurtrie. Adulte remplie d’une haine pouvant exploser à tout moment. Puis, cette étrange remplaçante, en premier lieu, amie et confidente de sa mère, qui, comme par magie, s’est imposée et lui a « pris » sa vie.

Une protagoniste mystérieuse, qui cache bien des secrets. Et la position d’Anzu va lui permettre de faire tomber les masques un par un !!!

Le scénario, aux Éditions Akata, complètement protéiforme, alterne entre vengeance personnelle, découvertes étranges, un peu comme le fil d’une enquête. Un des secrets tombe habilement dans ce premier opus. Quelquefois bousculé par les sentiments et les blessures enfantines de la protagoniste principale. La trame permet au lecteur de comprendre l’état mental, les souffrances et cette jalousie sous-jacente qu’An​zu​ ne laisse pourtant pas transparaître. Les illustrations se parent d’ombres et se contrastent pour accentuer les situations. Mais le style reste tout de même très « manga « originel.

La conclusion :

Pour ceux qui vont me dire que l’histoire semble cousue de fil blanc, je répondrais : « que nenni ». L’auteur semble bien maîtriser l’art de la surprise, et il a le temps de nous embrouiller l’esprit​,​ avec les huit tomes prévus de la série. Burn the house down s’offre un premier tome plutôt original. Des flash-backs pour comprendre le déroulement. Cette mystérieuse femme, qui joue de son statut et semble tromper le monde. Une société hypocrite où le paraître, trompe la galerie. Et cette jeune Anzu…

Pour le moment, on se demande quel est vraiment son but. Qui sera la victime, et qui sera le bourreau ? À suivre le 24 août 23 chez Akata …