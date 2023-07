Decathlon : De nombreux jeux d’intérieur pour cet été !

Les vacances scolaires approchent à grands pas. Et en attendant de partir en vacances, il va falloir occuper nos bambins. Decathlon propose des jeux d’intérieur super sympas et bien pensés, qui vont leur permettre de s’amuser durant de longues heures. Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils pourront y jouer dans le jardin également !

Decathlon est clairement la marque référente en termes d’équipements sportifs pour toute la famille. Il n’y a qu’à voir la richesse des rayons dans diverses thématiques pour se rendre compte qu’elle ne lésine pas sur les détails. Pas surprenant donc qu’elle ait envie de satisfaire nos kids autour d’une sélection de jeux d’intérieur, qui vont justement leur permettre de s’éclater chez eux, en toute sécurité. Et il faut bien reconnaître que Decathlon n’a pas fait les choses à moitié en proposant des activités variées, plus ou moins sportives, adaptées aux enfants à partir de l’âge de 2 ans. Soit, tout ce qu’il faut pour occuper les kids lorsqu’on est contraint de rester à la maison, ou juste pour le plaisir de s’amuser.

Zoom sur les activités d’intérieur proposées par Decathlon

Il n’y a qu’à se rendre sur le site officiel pour observer de la quantité de jeux d’intérieur proposés par Decathlon. Et la bonne nouvelle, c’est que pour la plupart d’entre eux, il est tout à fait possible d’en profiter à l’extérieur, sauf quand il pleut bien entendu. Et parmi ceux qui ont retenu notre attention, et que les kids vont adorer découvrir cet été, il y a le mini-trampoline DOMYOS au look enfantin, et le parcours de motricité Baby Gym DOMYOS, véritable coup de cœur de la rédaction.

Decathlon impliqué dans l’Éveil Sportif

Avant de rentrer dans le détail des produits, il est important de savoir que Decathlon s’est entouré de psychomotriciens pour accompagner l’enfant dans son apprentissage et l’initier au sport. L’objectif de la collection Baby Gym : solliciter leur motricité autour d’activités ludiques adaptées, évolutives, combinables également. Soit, des jeux qui vont permettre aux kids de ressentir leur corps, de le solliciter de façon positive, en toute sécurité.

Le parcours de motricité Baby Gym – 2 à 6 ans

Le parcours de motricité, en plus d’être ludique, va favoriser le développement psychomoteur des enfants grâce à l’équilibre. Le kit est bien pensé, il possède tout ce qu’il faut pour leur donner envie de se surpasser. Le but étant qu’ils s’entraînent encore et encore afin qu’ils prennent confiance en eux, et finissent par se lancer dans des parcours plus compliqués.

Et pour ce faire, l’équipe a fait en sorte que le parcours soit emboîtable, avec la possibilité de créer plusieurs combinaisons, grâce à la présence de 4 poutres à encoches que l’on peut placer et déplacer à notre guise. Ainsi que 4 plots carrés essentiels, qui vont jouer le rôle de connexion, que les enfants pourront également utiliser indépendamment pour sauter par-dessus, les contourner ou les éviter. Bref, s’amuser encore et encore en développant leur motricité. Petit plus, les planches possèdent des stries qui sous leurs pieds vont également solliciter leur sensorialité. Ainsi que l’ajout d’animaux en mousse de toutes les couleurs, qu’ils pourront tenir dans la main durant le parcours, ou les récupérer sur les poutres sans perdre l’équilibre.

Le parcours de motricité Baby Gym est disponible ICI au prix de 45 €.

Le mini-trampoline éco-conçu

Les enfants adorent le trampoline, et ils seront d’autant plus heureux qu’ils pourront le combiner au parcours de motricité. Une fois encore, le trampoline a été étudié pour accompagner le développement psychomoteur de l’enfant, afin qu’il ressente son corps lorsqu’il est en train de sauter. Il est suffisamment compact pour pouvoir le mettre dans une chambre. Et il se démonte entièrement pour ceux qui aimeraient l’emmener chez les grands-parents. De plus, il est sécurisé avec cette bande de mousse qui recouvre l’arrondit métallique. Bref, il va vite devenir la star de l’été !

Le mini-trampoline est disponible ICI au prix de 49 €.

Et pour ceux qui aimeraient compléter ces deux éléments, sachez que Decathlon propose aussi des planches d’équilibre, un tapis de gymnastique pliant, un tapis d’éveil également, un tunnel polyvalent ou encore, une poutre en mousse pour faire de la gym. Et pour ajouter du fun à l’activité, nous vous conseillons les ballons sauteurs aux bouilles adorables qui promettent de bons moments de rigolade !