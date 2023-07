Genario, l’intelligence artificielle révolutionnaire

Dans le monde de la création littéraire et cinématographique, l’intelligence artificielle est souvent source de débats et de craintes. Certains redoutent que les auteurs soient remplacés par des outils numériques, tandis que les législateurs tentent de trouver un juste équilibre dans la réglementation. Cependant, Genario se démarque en prônant une collaboration harmonieuse entre le créateur et l’intelligence artificielle. Cet outil révolutionnaire, présenté pour la première fois en 2020, offre une assistance précieuse aux romanciers et scénaristes tout au long de leur processus d’écriture, que ce soit par la recherche, les suggestions ou même la création de textes.

L’aide à l’écriture repensée

Genario a été créée par David Defendi, écrivain et scénariste, et Louis Manhès, ingénieur. Cette collaboration fructueuse a donné naissance à une version améliorée de l’outil, qui a été mise en ligne il y a quelques mois. Genario propose plusieurs modules d’accompagnement à l’écriture, conçus pour faciliter le travail des romanciers, nouvellistes et scénaristes.

À partir d’une idée principale, Genario peut générer des trames narratives que l’auteur peut ensuite affiner. L’application est également capable de suggérer des synopsis complets, comprenant des lieux, des époques et même des profils de personnages. De plus, elle peut analyser les émotions décrites dans le texte. Enfin, un moteur de recherche intégré permet d’obtenir rapidement des informations synthétiques sur des éléments descriptifs précis, tels que le style architectural d’un quartier ou le type de vêtements associés à une décennie.

Un outil d’inspiration et de gain de temps

Il est important de souligner que Genario n’écrit pas le texte à la place de l’auteur. Comme l’explique David Defendi, il s’agit d’un outil de suggestion et d’inspiration, mais il n’existe pas encore de formule magique pour produire un roman ou un scénario. Néanmoins, cette technologie permet de gagner un temps précieux, qui peut être réinvesti dans le processus créatif. L’intelligence artificielle de Genario apporte une dimension ludique et stimulante à l’écriture, offrant une expérience d’échange entre l’auteur et la machine.

Éviter les clichés et favoriser l’originalité

L’intelligence artificielle au cœur de Genario a été développée à partir de la technologie d’OpenAI, qui a également créé des modèles tels que ChatGPT et Dall-E 2. Elle a été travaillée et adaptée spécifiquement pour la génération de textes dans le contexte de l’écriture créative. De plus, Genario intègre un volet spécialisé dans la lecture, permettant à l’IA de comparer le texte de l’utilisateur avec des chefs-d’œuvre littéraires.

Une plateforme pour découvrir de nouveaux talents

L’accès à Genario se fait par abonnement, avec des formules mensuelles ou annuelles, et l’application est directement accessible via un navigateur web. Les textes rédigés dans l’application sont sauvegardés de manière sécurisée dans le cloud. Actuellement, Genario compte fièrement plsu de 12 000 inscrits et plus de 1 000 utilisateurs actifs qui font appel à ses services pour écrire leurs textes. En plus de l’outil d’écriture, Genario dispose d’un réseau de lecture permettant de découvrir et d’évaluer des œuvres créées avec son aide.

David Defendi souligne fièrement que Genario a déjà révélé des talents qui ont ensuite signé avec des maisons d’édition ou des sociétés de production. Pour encourager la créativité, l’application organise également un concours mensuel de synopsis, où les auteurs repérés ont la possibilité de remporter un lot financié et de bénéficier d’un accompagnement d’une agence, avec laquelle Genario a établi un partenariat.

Mettre des auteurs en lumière

Au-delà de l’apport technologique, Genario vise à sortir les auteurs de l’anonymat et à leur offrir des opportunités de rencontrer des éditeurs et des producteurs. C’est une chance pour ceux qui évoluent en dehors du milieu et qui n’ont pas forcément les connaissances et les attentes propres à l’industrie. Grâce à Genario, de nouveaux talents peuvent émerger et se faire remarquer, ouvrant ainsi la voie à une carrière prometteuse dans le domaine de l’écriture créative.

En conclusion, Genario offre aux écrivains et scénaristes un outil précieux pour stimuler leur créativité, gagner du temps et éviter les clichés. L’intelligence artificielle, associée à l’expertise des auteurs, ouvre de nouvelles perspectives et permet de découvrir de nouveaux talents. Genario est bien plus qu’une simple aide à l’écriture, c’est un véritable partenaire créatif qui sait apporter un échange ludique et enrichissant. Les auteurs peuvent ainsi exploiter tout leur potentiel et réaliser des œuvres uniques et captivantes, tout en conservant la pleine propriété de leurs écrits.

Site de l’application : https://www.genario.co/