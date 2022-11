Calendrier de l’Avent Glossybox 2022 – Mon avis

Il est enfin arrivé les amis ! Et c’est un honneur, puisque c’est la première fois que j’ai le plaisir de vous présenter le Calendrier de l’Avent Glossybox 2022. Alors, qu’en ai-je pensé ? Je vous dis tout sur son contenu et plus encore…







Et si on s’abonnait à la Glossybox ?

Pour tout vous dire, Glossybox fait partie des premières box beauté que j’ai achetées à ses tout débuts. J’ai toujours trouvé que l’équipe se donnait à fond pour proposer une sélection pointue de produits, en collaborant avec de nombreuses marques, aussi connues que prometteuses. Et c’est exactement ce que l’on attend d’une box beauté mensuelle, qu’elle réponde à nos besoins, au plus proche du profil renseigné. Et bien sûr, qu’elle nous surprenne en nous proposant de découvrir de nouvelles marques.

Pour s’abonner, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site en ligne et de choisir l’abonnement qui nous fait de l’œil, à savoir : un abonnement mensuel annulable à tout moment au prix de 16.50 €/mois avec livraison gratuite. Ou de succomber pour l’abonnement annuel à 12.50 €/mois, livraison offerte également. Soit, la certitude de recevoir 5 produits inédits, des offres spéciales et l’avantage de participer à des ventes privées directement sur Glossybox.

« Celebrate the joy of beauty »

Quand j’ai eu le calendrier de l’Avent Glossybox entre les mains pour la première fois, j’ai eu le réflexe de chanter « Shine bright like a diamond ». Regardez comme il brille de mille feux ! Glossybox a clairement eu envie de célébrer la beauté, dans tout ce que cela représente, paillettes ou pas, l’essentiel étant de préparer les fêtes comme il se doit. Son thème festif fait davantage penser au réveillon du 31 décembre, mais pourquoi ne pas sortir du thème “sapins et guirlandes” après tout ! D’autant plus qu’ici, la neige a laissé place à de la glace scintillante, et cela a le mérite d’être original.

Côté format, je suis charmée en tout point. Le coffret est robuste, en carton épais, il s’ouvre tel un livre pour laisser apparaître 25 cases. Il est beau et fera son effet sous le sapin. En plus, il pourra tout à fait être recyclé d’une année à l’autre.

Un contenu riche et inédit

Étant donné que je n’avais pas reçu de Glossybox depuis longtemps, je n’avais aucune idée de ce que pourrait renfermer le calendrier de l’Avent Glossybox 2022. Franchement, je n’ai pas été déçue, même si j’avoue avoir été troublée au départ, parce que je ne connais que 50 % des marques cachées dans les cases. Cela a eu le mérite de me surprendre, et je me suis davantage attardée sur la sélection. Déjà, bravo à Glossybox qui propose 25 cases, ce qui est plutôt rare côté calendrier de l’Avent beauté. Sur la totalité des produits, 12 sont en full size. L’équipe a choisi la thématique « Freeze The Moment » pour sa sélection d’une valeur de (accrochez-vous bien) de 600 €. Dingue, lorsqu’on sait que le calendrier est proposé au prix de 85 € pour les abonnés, 99 € pour les nouveaux venus.

Côté sélection, vous me connaissez, j’aime bien garder le mystère, mais étant donné qu’on est fin novembre, j’avais envie de détailler un peu plus son contenu. Pour celles qui souhaitent garder la surprise, je vous donne rendez-vous lors d’une prochaine revue sur FranceNetInfos.

Le calendrier de l’Avent Glossybox 2022 renferme une sélection aussi riche que variée. Avec ce petit quelque chose d’inédit qui va nous permettre de découvrir des marques que l’on connaît un peu moins. Plusieurs soins sont glissés, des soins pour le visage, corps et cheveux également. On retrouve notamment une crème nuit de la marque AVANT, un sérum yeux liftant de Vegan By Happy Skin, un masque hydratant intense Aveda, un sérum concentré Huygens, une mousse nettoyante Gatineau, et même une brosse nettoyante hyper quali’. Côté soins pour le corps, Glossybox surprend avec un sérum Earth Harbor et une crème main karité L’Occitane en Provence.

Côté makeup, la sélection est assez riche, donc si vous n’aimez pas vous maquiller, ce n’est pas celui qu’il vous faut ! Au programme, un set de pinceaux Luxie, au baume illuminateur Skindivision, le Glow to Illuminating blush Ciaté (canon !), un rouge à lèvres liquide mousse Banana Beauty, un baume teinté Le Rouge Français, un gel sourcils Eyeko, un baume de fixation Pixie. La beauté des cheveux n’a pas été mise de côté, avec la crème coiffante Maria Nila et le shampoing invisible oil Bumble & Bumble. Enfin, Glossybox a décidé de nous gâter le jour de Noël avec une palette d’ombres à paupières Movement Artistry qui est incroyable !

En conclusion

Je suis ravie d’avoir pu découvrir le calendrier de l’Avent Glossybox 2022 qui réserve de belles surprises en matière de maquillage notamment. J’ai lu que vous étiez nombreuses à être déçues par le peu de produits en full size, mais très franchement, les formats glissés sont plus que raisonnables et permettent de se faire un vrai avis. Au travers de la sélection, j’ai senti que la box beauté a eu envie de nous faire briller de mille feux, que l’on nous voit, notamment durant les fêtes de fin d’année. La partie cocooning est certes moins présente, cela n’empêche qu’elle va nous permettre de profiter d’une routine complète soin visage et corps.

Le calendrier de l’Avent Glossybox « Celebrate the Joy of Beauty » est une belle surprise. Ne serait-ce que la valeur du contenu, franchement bravo à l’équipe. Le thème « Freeze the moment » est cohérent avec le contenu. Quant aux produits, ils sont suffisamment variés pour plaire à un maximum de femmes. C’est aussi le genre de calendrier que l’on peut partager avec une copine !