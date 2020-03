La chaine Canal+ devrait prochainement être absente de la TNT. En tout cas, il s’agit d’une information qui est apparue dans le quotidien français Les échos. La raison principale évoquée est le coût élevé de la TVA. Pour le moment, les dirigeants de la chaîne n’ont pas encore annoncé leur décision. Elle dispose d’ailleurs de quelques semaines pour envisager ou non cette option.

Focus sur la chaîne Canal+

La chaine Canal+ appartient au groupe Vivendi qui est une société d’édition. Canal+ est une chaîne généraliste française créée le 4 novembre 1984. Avant le 31 mars 2005, les signaux de Canal+ étaient difficilement captés auprès des foyers français. Cela a changé dès le lancement de la télévision numérique terrestre gratuite ou de la TNT. La chaîne a réussi à frayer son chemin auprès des téléspectateurs en gagnant entre 3,6 et 4 % d’audience au cours de l’année 2005. Grâce à cet énorme succès, Canal+ a été introduite dans l’offre payante des programmes TNT en 2006.

L’autorisation de transmission de la chaîne Canal+

Le TNT a contribué à faire connaitre la chaîne auprès d’un large public. Canal+ dispose de deux autorisations pour diffuser sur la TNT. Elle dispose d’une autorisation pour sa chaîne premium et sa chaîne thématique. Sachant que la chaine premium est autorisée à transmettre sur la TNT jusqu’au 20 décembre 2020. Quant aux chaines thématiques, son autorisation est effective jusqu’en 2025. Pour information, les chaînes thématiques englobent Canal+ sport et canal cinéma. La décision de se retirer de la TNT impactera principalement la chaîne premium. En attendant, le groupe Vivendi dispose de quelques semaines pour prendre une décision rapidement. D’autant que, la CSA a déjà lancé une procédure d’appel d’offres pour attribuer au plus offrant la fréquence actuelle de la chaîne. En revanche, les dirigeants peuvent espérer gagner du temps supplémentaire à cause de la crise sanitaire.

Pourquoi se retirer de la TNT ?

Sortir de la TNT est une décision lourde qui impactera surement le taux d’audience. Cependant, la chaîne estime qu’il s’agit de la meilleure décision. En fait, le taux de TVA est passé de 5 à 10 % lors de ses dernières années. Un autre élément vient influencer la décision du groupe Vivendi. En effet, la TVA de France télévision est passée de 5,5 à 2,10 %. L’augmentation de la TVA a été décidée par le ministère de l’Économie et des Finances. Il s’agit d’une décision qui ferait perdre plus 100 millions d’euros chaque année à Canal+.

Que pense faire Canal+ ?

Pour le moment, il reste difficile de connaitre les décisions des dirigeants de Canal+. La chaine est d’ailleurs confrontée à quelques dilemmes qui viendront impacter sur cette décision. Si la chaine se retirait de la TNT, elle devrait trouver une autre méthode plus économique que la diffusion par voie hertzienne. En chiffre, cette dernière coûte environ 20 millions d’euros chaque année à la chaine Canal+. En plus, cette technologie permet de faire profiter environ 500 000 téléspectateurs français. Ainsi, la diffusion par voie Hertzienne représente encore la meilleure solution pour maintenir les abonnés.