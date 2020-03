Le COVID-19 oblige une réorganisation au Sénégal

Avec maintenant une centaine de cas déclarés dans le pays, l’administration sénégalaise toute entière se réorganise. En application des dispositions réglementaires arrêtées dans le cadre de la lutte contre la maladie coronavirus (COVID-19), le Ministre du Pétrole et des Énergies, Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE, a pris un certain nombre de mesures applicables à compter du 23 mars 2020, notamment en demandant à ses directeurs de :

-Inviter les agents dont l’absence n’impacte pas négativement le fonctionnement du service à adopter le télétravail;

-Organiser une permanence tout en veillant au fonctionnement correct du service public, du lundi 23 mars au 17 avril 2020 ;

-Réduire à leur strict minimum les visites physiques et l’organisation des réunions ;

-Restreindre les déplacements à l’intérieur des services ainsi que les missions ;

-Accorder un congé aux agents qui le demandent

-Utiliser les outils de collaboration mis à disposition par l’état tels que la messagerie électronique, la gestion du courrier SYGEC et l’audioconférence

-Respecter toutes les mesures édictées par le Ministère de la Santé du Sénégal telles que les distances minimales entre les personnes, le nettoyage des mains avec les gels distribués dans les services et le signalement de tout cas suspect à la DAGE pour prise en charge.

Il faut souligner que depuis quelques semaines, les salles du Ministère ont été dotées de gel désinfectant et les distances minimales sont appliquées par le personnel.Le Ministre a par ailleurs donné des instructions fermes pour que la fourniture d’électricité et de carburant du pays soit garantie malgré cette crise et que les effets négatifs de la crise aient le moins d’impact possible sur nos différents projets.