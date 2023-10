Candy Flurry – Coffret – Ed. Soleil

Candy flurry, la trilogie des éditions Soleil Manga est à retrouver dans un coffret intégrale, parue en septembre 2023. Un manga d’Ippon Takegushi et Santa Mitarashi, qui propose de suivre des lycéens dans une histoire loufoque, entre mystérieuses friandises, pouvoirs et destruction de Tokyo.

Pour elle, les sucettes sont des bonbons spéciaux. Lorsqu’on lui en offrait une elle ne la mangeait pas tout de suite. Elle pouvait l’admirer longuement, avant de retirer l’emballage avec excitation. Une fois qu’elle avait terminé sa sucette, elle contemplait le bâton et se sentait toujours un peu triste. Elle se demande si c’est l’effet que font toutes les sucettes. A la télévision, une publicité présente les bonbons ToyToy Candy. Des sucreries confectionnées en édition limitée, dites les meilleures du monde. Le slogan était banal, personne n’y a cru, jusqu’à ce qu’une personne y goûte. Rapidement des personnes capables d’invoquer des sucreries apparurent. Effectivement, une personne qui avait mangé un bonbon ToyToy devenait capable d’invoquer les sucreries. Une farce bien réelle, mais à cause de cela, Tokyo fut ravagée. Voilà cinq années que la ville a été réduite en poussière et les autorités n’ont toujours pas retrouvé le coupable…

C’est un plaisir de pouvoir lire une série d’une traite avec ce coffret intégrale. On y retrouve les trois tomes de la série, qui présente deux lycéens qui tentent d’éclaircir le mystère de la destruction de Tokyo. Cinq ans plus tard, Tsumugi Minase, jeune lycéenne, est également détentrice d’un pouvoir, elle est une utilisatrice de sucettes, comme la personne qui a mis en poussière Tokyo. Aussi, elle cache ses pouvoirs au plus grand nombre, afin de ne pas attirer les regards sur elle. L’univers du manga présenté semble un brin loufoque, décalé mais dynamique. Il offre quelques combats avec des sucettes, donuts, et autres sucreries. L’enquête est tout aussi folle, et ne se résout, bien évidemment, qu’au troisième tome. Ça traîne un peu en longueur, mais le manga reste plaisant à lire, avec cet univers décalé. Le dessin reste agréable, avec un trait fin et dynamique, un découpage efficace.

Candy Flurry est un shonen à retrouver en coffret intégrale, aux éditions Soleil Manga. Une trilogie qui présente une histoire farfelue, une enquête surnaturelle, de deux lycéens, qui vont tenter de percer le mystère de la destruction de Tokyo, par des sucettes !

