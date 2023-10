Mon livre sonore animé – Vroum !

Vroum ! est le deuxième titre de la nouvelle collection Mon livre sonore animé, des éditions Usborne, paru en septembre 2023. Un livre interactif qui propose, aux jeunes lecteurs, d’entendre et de voir s’animer les véhicules, en actionnant les tirettes, au fil des pages.

Dès la couverture, les enfants peuvent actionner la première tirette, pour entendre, d’un côté une moto et de l’autre un petit bateau. Un oiseau, vient expliquer la marche à suivre aux bambins, qui vont rapidement comprendre ! Ainsi, lorsque les tirettes sont actionnées, d’un côté ou de l’autre, cela fait apparaître un véhicule et retentir le bruit qu’il fait ! Sur la première double page, les enfants retrouvent donc le petit bateau à moteur et la moto, sur une même scène. La double page suite présente un paysage de campagne, avec un hélicoptère, au-dessus de l’écurie et un tracteur qui va en sortir…

L’ouvrage est surprenant et intéressant. Comme un imagier, mais interactif, les jeunes lecteurs vont découvrir des véhicules, et nommer, mais aussi s’amuser à les faire apparaitre et disparaître, grâce aux tirettes qui actionnent également les sons. En effet, l’ouvrage va encore plus loin avec les bruits que peuvent faire tous ces véhicules. Les enfants vont rapidement faire des associations entre l’image, le son et le mot à apprendre. L’éveil est complet, avec ce livre solide et interactif. Les bambins vont pouvoir s’amuser, à découvrir et redécouvrir les véhicules, dans cet imagier parfait et coloré. Le graphisme reste simple, avec un trait rond et doux, ainsi qu’un univers coloré, présentant de sympathiques animaux.

Vroum ! est un nouveau titre de la collection Mon livre sonore animé, des éditions Usborne. Un imagier complet et coloré, qui invite les enfants à actionner les tirettes pour faire apparaître et disparaître des véhicules et entendre les sons qu’ils peuvent produire.

