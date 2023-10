Octobre Rose : à Nice le groupe 3A Hôtels La Collection se mobilise pour la cinquième année consécutive

Plus qu’une semaine de mobilisation ! Une fois n’est pas coutume, le groupe 3A Hotels La Collection s’engage cette année encore pour la lutte contre le cancer du sein avec la campagne Octobre Rose. Depuis 2019, l’Hôtel West End, l’Hôtel Aston La Scala et l’Hôtel & Plage Beau Rivage accueillent leurs clients internationaux de la plus “rose” des façons et récoltent des fonds par la même occasion.

Une partie des recettes reversée à l’association niçoise SOS Cancer du Sein Pour la deuxième année consécutive, c’est à l’association niçoise SOS Cancer du Sein que les établissements ont décidé de reverser une partie de leurs recettes. Pour rendre l’action ludique, les 3 hôtels proposent aux vacanciers de réserver un séjour engagé tout en profitant du confort 4* et des emplacements iconiques des établissements au cœur de la ville (Promenade des Anglais pour l’Hôtel West End, Vieux Nice pour l’Hôtel Beau Rivage et Promenade du Paillon pour l’Hôtel Aston La Scala).

Jusqu’au 31 octobre, l’option “Octobre Rose” dans les hôtels du groupe 3A La Collection

Pour tout séjour entre le 1er et le 31 octobre 2023, les hôtels offrent sur leurs sites internet ou en direct la possibilité de sélectionner l’option “Octobre Rose” avec un supplément de 5€. À leur arrivée, ils auront droit à un accueil VIP en chambre avec une ambiance rose, des gourmandises et des petits cadeaux souvenir aux couleurs de la campagne. Pour chaque séjour “Octobre Rose” réservé, les établissements reverseront 25% du montant HT à l’association SOS Cancer Du Sein. La Plage Beau Rivage se joint à l’ensemble du groupe et ouvre la cagnotte à hauteur de 1 000€.

Comme chaque année, l’association a également organisé le “Jogging Rose” de 5km dimanche 8 octobre 2023. Pour la

première fois, le groupe 3A Hôtels La Collection accentue son engagement en créant une équipe 100% féminine composée, entre autres, d’une directrice commerciale, une directrice des ventes, une directrice d’établissement, une guest relation manager, une responsable événementiel, une RH, … Une campagne qui fait véritablement voir la vie en rose à ces établissements historiques de Nice.