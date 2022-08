Ces sextoys qui viendront pimenter votre couple

Laisser la routine s’installer dans votre couple peut perturber votre vie affective et sexuelle. C’est pourquoi il est important de trouver une solution pour pimenter votre sexualité et rendre vos moments intimes encore plus excitants. L’utilisation des sextoys est un bon moyen de se donner du plaisir mutuellement et de redevenir complice avec son partenaire. Découvrez quelques types de sextoys qui vous permettront de pimenter vos ébats amoureux et de découvrir de nouvelles sensations.

Le gode ceinture

Le gode ceinture est un sextoy qui reprend l’aspect du sexe masculin. La particularité de ce type de godemichet est qu’il se porte à la hanche à l’aide d’un harnais ou d’une ceinture. L’un des partenaires porte le sextoy pour simuler la pénétration (anale ou vaginale) au cours de l’acte sexuel. Le gode ceinture convient aussi bien aux homosexuels qu’aux couples hétérosexuels qui souhaitent inverser les rôles. Ainsi, les femmes peuvent s’offrir un gode ceinture pas cher pour donner du plaisir à leur conjoint lors des jeux de pegging. Elles peuvent également utiliser ce godemichet pour pénétrer un partenaire du même sexe par voie vaginale ou anale.

Quant aux hommes, ils peuvent se servir du gode ceinture pour palier un manque d’érection, faire une double pénétration ou pénétrer de façon simultanée plusieurs partenaires. Grâce au harnais ou à la ceinture qui l’accompagne, le sextoy se maintient bien en place et s’ajuste avec précision à la morphologie de la personne qui le porte. Le principal avantage du godemichet est qu’il permet de donner du plaisir à son partenaire tout en gardant les mains complètement libres. Pour varier les positions, le gode ceinture peut être porté à différents endroits du corps (la cuisse, la mâchoire, le ventre, etc.). Comme pour les godemichets simples, il existe plusieurs modèles de gode ceinture.

On rencontre dans le commerce des godes ceintures réalistes ou des modèles coniques ou courbés. Certains modèles sont spécialement conçus pour la stimulation de la prostate ou du point G. D’autres sont équipés de testicules moulés, d’œuf vibrant ou d’un mini vibromasseur. Le gode ceinture se décline en plusieurs tailles, couleurs et matières (latex, céramique, silicone, verre, etc.). Vous n’aurez aucun mal à trouver le modèle de godemichet qui conviendra à votre couple.

Un œuf vibrant

L’œuf vibrant est un accessoire sexuel télécommandé. Ce dispositif se présente sous la forme d’un œuf et permet une stimulation anale ou vaginale grâce aux vibrations qu’il génère lorsqu’il est actionné. Grâce à sa forme ovoïde, ce sextoy est facile à insérer et à retirer du sexe ou de la cavité anale. L’œuf vibrant est le sextoy parfait pour les couples qui souhaitent pimenter leur vie sexuelle. En réalité, la télécommande qui accompagne ce jouet sexuel permet de contrôler le plaisir de la personne qui le porte, que ce soit à distance ou en public.

Ainsi, celui ou celle qui détient la télécommande a un contrôle total sur les sensations ressenties par son conjoint ou sa conjointe. Cette personne peut librement choisir l’intensité et les modes de vibrations du sextoy pour faire monter l’excitation chez l’autre et lui donner un maximum de plaisir. Vous pouvez également inclure l’œuf vibrant dans vos rapports sexuels. Dans ce cas, cet accessoire s’utilise pour stimuler le clitoris durant les préliminaires ou la paroi vaginale lors d’une pénétration anale. La plupart du temps, la sensation que procure cet accessoire sexuel ne suffit pas toujours à faire atteindre l’orgasme aux personnes qui l’utilisent.

Cependant, il permet de faire monter l’envie et décuple le plaisir. En plus d’être très discret, l’œuf vibrant est également confortable à porter. Il procure de délicieuses sensations et augmente la complicité au sein du couple. Il existe différents modèles d’œufs vibrants. Certains de ces sextoys sont cylindriques et d’autres sont spécialement conçus pour stimuler de manière intense le point G. Certains modèles d’œufs vibrants ont une télécommande qui a une portée de 5 à 10 mètres. Quant aux modèles les plus récents, ils n’ont aucune limite de distance, car ils se connectent à des applications sur votre téléphone.

Les boules de Geisha

Les boules de Geisha sont des accessoires très coquins qui procurent de multiples bénéfices à la femme. Cet accessoire féminin s’insère dans la paroi vaginale et peut se porter au quotidien. Il se présente sous la forme de deux boules reliées entre elles par une ficelle, ce qui facilite l’insertion et le retrait du sextoy. Le poids et la taille des boules qui composent cet objet peuvent varier. Les boules de Geisha sont des accessoires à double emploi. Elles permettent non seulement de muscler et de tonifier le périnée, mais aussi, de se donner du plaisir.

Ainsi, en raffermissant votre plancher pelvien, les boules de Geisha vous permettent d’augmenter l’intensité de vos orgasmes. Les boules de Geisha ont également l’avantage de stimuler le point G. Elles peuvent donc être utilisées lors des préliminaires pour faire monter l’excitation et décupler le plaisir de la femme. Certains modèles de ce jouet sexuel sont équipés d’une seule boule. Cette dernière renferme une petite bille qui provoque à chaque mouvement, une légère vibration.

Cet objet procure à la femme un plaisir délicieux et intense à chaque fois qu’elle se déplace ou fait des gestes. Vous pouvez choisir vos boules de Geisha en verre, en acier inoxydable ou en silicone. Pour une première utilisation, il est conseillé d’opter pour des boules de Geisha légères. Cela permet d’éviter les tensions et la douleur.

Les jeux de société coquins

Il existe une multitude de jeux de société très érotiques qui aident les amoureux à pimenter leur vie sexuelle. Ces jeux coquins permettent aux couples de communiquer tout en s’amusant et en s’excitant. Lors d’un jeu de société coquin, le désir monte progressivement, les langues se délient rapidement et chacun avoue ses fantasmes. C’est donc l’occasion pour ces amoureux de se redécouvrir sur le plan sexuel et de passer d’agréables moments libertins. Certains de ces jeux érotiques sont à thèmes. Ainsi, ils peuvent se faire dans la baignoire, avec des confiseries ou du chocolat ou inclure des jeux de rôle.

D’autres jeux de société coquins sont beaucoup plus osés. Ils comprennent des gages, des défis sexuels et des récompenses très coquines. Pour faire monter rapidement la température et vous exciter mutuellement, vous pouvez choisir des jeux hot comme les dés érotiques ou la chasse aux bonbons. Les dés érotiques vous donnent des actions à réaliser, alors que la chasse aux bonbons vous permet d’explorer le corps de votre partenaire. Vous pouvez également vous adonner à des questions-réponses pour permettre à chacun d’exprimer son désir.

Le plug anal

Vous avez envie de tenter une nouvelle expérience et de vivre de véritables moments de plaisir avec votre partenaire ? Le plug anal est le jouet sexuel parfait pour faire de nouvelles expérimentations en compagnie de votre partenaire et optimiser votre plaisir sexuel. Il est particulièrement destiné pour les couples qui se lancent à la quête du plaisir anal. La fonction principale de cet accessoire sexuel de forme conique est qu’il permet de préparer la cavité anale à la pénétration.

En effet, une fois installé, le plug détend de manière progressive les muscles qui se trouvent autour de la cavité anale. Le partenaire receveur éprouve moins de douleur lors de la pénétration et peut alors être attentif à son plaisir. Le plug anal s’utilise aussi bien par les hommes que par les femmes. Il stimule la cavité anale et vous aide à découvrir de nouvelles zones érogènes que vous prendrez ensuite le temps d’explorer avec votre partenaire. Chez les hommes, le plug anal stimule le point G qui se trouve à proximité de la prostate, leur garantissant ainsi une succession d’orgasme.

Certains couples utilisent cet accessoire comme godemichet lors des préliminaires ou de leurs ébats intimes. Le plug anal peut servir lors d’une double pénétration et il peut également mener à des orgasmes vaginaux. Les modèles vibrants sont particulièrement appréciés, car ils augmentent rapidement l’excitation de la personne qui porte l’accessoire et décuple son plaisir.