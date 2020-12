C’est Noël, petit coquin ! – Un album aux Éditions Gallimard Jeunesse

« C’est Noël, petit coquin ! » est un ouvrage illustré par Camille Chincholle à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Il fait partie de la collection « Les petits coquins » dédiée aux tout-petits à partir de 10 mois.

Nous déclarons la saison des livres de Noël ouverte ! Et parmi ceux que nous avons eu l’occasion de découvrir, il y a « C’est Noël, petit coquin ! » qui raconte l’histoire de divers animaux de la forêt qui languissent de se retrouver à Noël.

Les enfants pourront suivre les aventures de Petit renne, Petit glouton, Petit lynx ou encore Petit renard. Ils seront d’ailleurs sollicités tout au long de l’histoire, puisque le livre possède des zones à toucher ainsi que des rabats à soulever.

Les illustrations embarquent les tout-petits en plein cœur de la nature. Les animaux sont heureux, sautent dans la neige et trépignent d’impatience. Les oiseaux chantent et s’animent au cœur d’une nature resplendissante. On retrouve bien la neige, de nombreux sapins décorés de houx, des papillons, des fleurs et autres plantes. Le lecteur aura l’impression de faire partie de la narration avec ces volets à ouvrir qui cachent de belles surprises. Ainsi que sa participation à quelques missions, telles que le chant, la reconnaissance de ce qu’il voit ou encore le toucher.

Mes tout premiers livres de Gallimard Jeunesse

La collection « Les petits coquins » a justement été pensé pour que les plus petits puissent profiter pleinement des livres qu’ils ont entre les mains. Ils pourront sans risque les faire vivre, les mâchouiller, les embarquer avec eux sans fin, grâce à « mes tout premiers livres » : la bibliothèque idéale de la naissance à 3 ans. Les encres sont végétales, les matériaux dans le respect de l’environnement, les cartons sont issus de forêts gérées durablement et bien sûr, conforme aux normes européennes.

« C’est Noël, petit coquin ! » est un album pensé pour éveiller la curiosité des tout-petits. Les animaux ont des bouilles adorables et la magie de Noël et bel et bien au rendez-vous.