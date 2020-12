Le plongeon – Un EHPAD, de l’amour, du rire et des rides !

Le plongeon est une bande dessinée de Séverine Vidal et Victor L. Pinel, à paraître aux éditions Grand Angle, en janvier 2021. Un ouvrage surprenant, touchant, drôle et émouvant, présentant Yvonne, 80 ans et toute sa tête, qui arrive dans un EHPAD.

Une vieille femme rentre chez elle, accompagnée de sa chienne. Sur le portail, un panneau « A vendre » est accroché. Yvonne demande à sa chienne de se reposer, maintenant. Pendant ce temps, elle va pour se préparer un thé, mais en voulant attraper un mug, elle le fait tomber. Il éclate par terre, se brisant en plusieurs morceaux. Yvonne réalise qu’elle et sa chienne sont de pauvres vieilles ! Un peu plus tard, elle prend son thé tranquillement, à la table de la cuisine, tout en faisant des mots croisés. Un peu plus tard encore, elle reçoit de la visite, c’est l’agence immobilière qui fait visiter la maison à un jeune couple. Elle écoute un peu la conversation, avant de s’éclipser, avec sa chienne. Elle attend patiemment dans son fauteuil, jusqu’au moment où les trois personnes quittent la maison. Dans la soirée, après la douche, Yvonne se regarde dans le miroir et se répète ce qu’elle a entendu pendant la visite, tout en regardant son corps…

Le récit est très touchant, avec cette vieille femme, veuve, qui ne peut plus vivre seule et que l’on va suivre. Des décisions difficiles à prendre, des envies, des besoins, de la tendresse, de l’humour, de l’amour, des souvenirs, de la peur, de l’amitié et de la folie caractérisent cette bande dessinée très plaisante à lire, touchante et même émouvante. Les héros et héroïnes de cet album sont de vieilles personnes, résidants d’un EHPAD, qui sentent la solitude leur pesée, avec des traits de caractères différents, mais une véritable envie de vivre encore quelques bons moments, comme des enfants et de faire des bêtises, pour se sentir vivant. Les personnages sont attendrissants, touchants, séduisants, faibles, drôles timides, vifs… Le dessin est très doux, rond, avec un trait fluide, parfois appuyé, et très expressif. Il laisse apparaitre de belles cases, ainsi qu’un découpage efficace et dynamique.

Le plongeon est un bel ouvrage, des éditions Grand Angle, un récit complet surprenant et émouvant, qui présente Yvonne, qui arrive dans un EHPAD et va tenter de trouver sa place dans ce nouveau monde, où elle perd pied, entre tendresse, amitiés, souvenirs, chagrin, folie…