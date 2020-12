Oh Oh Oh ! C’est Noël – Éditions Gallimard Jeunesse Musique

« Oh Oh Oh ! C’est Noël » est le nouvel imagier sonore des Éditions Gallimard Jeunesse. Une idée de cadeau d’avant Noël qui va permettre aux petits de suivre le Père Noël et ses lutins dans leurs préparatifs jusqu’à la distribution des cadeaux.

Nous sommes ravis que les Éditions Gallimard Jeunesse proposent ce nouvel ouvrage à l’occasion des fêtes. Il rejoint la collection de « Mes petits imagiers sonores » dont raffolent les jeunes lecteurs à partir de 1 an.

Au programme, 5 univers à découvrir, autour de 5 sons et de 5 matières à toucher.

La couverture est adorable avec ce Père Noël à la barbe toute douce que l’on a envie de câliner. Chaque page qui se tourne réserve de belles surprises. On commence par un généreux bonhomme de neige autour duquel un groupe d’écureuils entament une bataille de boules-de-neige. Les bruitages sont très mignons et donnent envie au petit de prendre part à la partie. Dans le second univers, le Père Noël semble observer de loin ses lutins qui s’affairent pour emballer tous les cadeaux de Noël… En chantant bien sûr !

Une fois les cadeaux terminés, le Père Noël charge son traineau et c’est parti pour la distribution. Sur cette page, on entend le « Oh Oh Oh » du Père Noël que les petits vont aimer reproduire. Cette fois-ci, le Papa Noël s’est introduit dans une maison pour déposer les cadeaux sous le sapin. Le lecteur pourra toucher aux 3 chaussettes de Noël accrochées à la cheminée. Quant au chat, il semble dormir, mais en fait le coquinou observe la scène très discrètement. Le livre se termine dans la joie, puisque nous nous retrouvons le matin de Noël, au moment de l’ouverture des cadeaux… Et tout cela en musique !

Avec « Oh Oh Oh ! C’est Noël » nous retrouvons la magie de Noël autour des illustrations réussies de Marion Billet. Nous sommes sûrs que les enfants vont l’adorer !