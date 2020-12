Mon petit monde de papeterie – Le joli coffret des éditions Gründ

Mon petit monde de papeterie est un coffret de la collection Mes créations des éditions Gründ, paru en octobre 2020. Dans un format cube, l’ouvrage est richement décoré, invitant les enfants à retrouver l’univers graphique de Peggy Nille et à créer de belles choses…

C’est un très beau coffret qui est à découvrir, pour les enfants à partir de 6 ans. Un cube qui se déplie pour présenter, à l’intérieur, trois tiroirs, dans lesquels se trouvent plusieurs éléments et fournitures de papeterie. Il y a huit cartes et huit enveloppes à retrouver, une feuille de plastique fou en forme de papillon, quatre mini-gommes adorables, un bloc-notes, deux feuilles de stickers, une feuille de stickers à gratter, une règle, du papier origami, du masking tape, deux mini-stylos à encre pailletée, une planche de strass et un pochoir. Les tiroirs regorgent de surprises colorées et fabuleuses, pour réaliser, par la suite, de superbes dessins, coloriages…

En effet le coffret est formidable et très complet, permettant d’offrir un joli cadeau aux enfants. L’univers est enchanteur et créatif, inspirant, pour les jeunes créateurs qui vont pouvoir écrire, envoyer de belles lettres, faire de l’origami, du plastique fou, décorer de jolis dessins et bien d’autres choses encore. L’invitation à la création est donnée, pour faire de jolis cadeaux, personnaliser des cahiers, cadeaux, pochettes, réaliser de jolis origamis, noter ses inspirations, ses envies, faire la liste de ses rêves… Le coffret est solide et pratique, en se refermant, il prend peu de place et permet de ranger correctement tous ces petits accessoires et fournitures de papeterie. Le coffret est très beau, un petit bijou, aux illustrations détaillées, luxuriantes, contrastant avec le fond noir.

Mon petit monde de papeterie est un beau coffret, des éditions Gründ, joliment illustré, richement décoré, dans lequel se cachent des tiroirs où se trouvent plein d’éléments, pour les enfants, afin d’écrire, de dessiner et de créer. Un joli cube qui pourrait se retrouver au pied du sapin de Noël.