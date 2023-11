Champagne Boizel By Toqué Frères pour Noël

Découvrez la collaboration détonnante entre la Maison Boizel et Toqué Frères, pour un champagne de haute qualité. “Boizel by Toqué Frères” est la touche de luxe de vos tables de fêtes de fin d’année, ou le cadeau idéal à déposer sous le sapin.

Lors de la 23ème édition de Boizel By, Maison Boizel a dévoilé une collaboration surprenante avec Toqué Frères. “Boizel By Toqué Frères” est l’union entre une maison de champagne de renom et un duo d’artistes reconnus pour leur créativité étonnante. Cette collaboration incarne une audace et un désir d’explorer de nouveaux horizons.

Une œuvre originale et pleine de vie

Les Toqué Frères, ce sont un duo d’artistes connus pour égayer les villes de leurs créations colorées et messages positifs. Leur travail allie avec brio l’humour, les jeux de mots et une esthétique rétro rappelant les grandes heures des affichistes. Inspirés par l’univers du champagne et de la Maison Boizel, ils ont créé un visuel décalé qui célèbre la magie des bulles. De surcroît, l’étiquette et l’étui du Brut Réserve de Champagne Boizel se parent de couleurs vives, de jeux de mots ludiques et d’images positives liées au champagne. Cette œuvre dégage une énergie positive qui évoque la joie de vivre.

Une signature artistique au cœur de la Maison

Depuis 1834, la famille Boizel a dirigé la Maison Boizel sur six générations. Sous la direction de Florent Roques-Boizel, la Maison s’engage dans une nouvelle stratégie de développement. En effet, elle met l’accent sur la qualité des vins et l’expérience Boizel. La Maison a également donné carte blanche aux Toqué Frères pour exprimer leur art sur les murs du 46, avenue de Champagne. Cette œuvre en plein air, visible tout au long de l’année, symbolise l’engagement de Boizel à se réinventer dans une ère nouvelle et inattendue.

Cette collaboration sur la cuvée Brut Réserve est donc une suite logique pour s’établir sur vos tables. En effet, les Toqué Frères ont relevé le défi de créer un étui et une étiquette originaux pour la cuvée Brut Réserve de Champagne Boizel. Le résultat, l’édition 2023 de Boizel By Toqué Frères, est une édition limitée disponible exclusivement pour la fin de l’année. Elle bouscule les codes traditionnels du Champagne pour offrir une expérience exceptionnelle.

Boizel By Toqué Frères : une édition limitée éblouissante

La cuvée Brut Réserve est le résultat d’un assemblage minutieux des trois cépages champenois : Chardonnay, Pinot Noir et Meunier. Cette cuvée se compose de raisins provenant d’une trentaine de crus, tous issus de la première presse. De plus, elle contient 40% de vins de réserve, dont 4% ont été conservés en foudres depuis les deux vendanges précédentes, avec un dosage de 7g/L, garantissant un équilibre parfait.

Boizel By Toqué Frères se démarque par sa polyvalence, convenant à merveille à l’heure de l’apéritif, tout en étant tout aussi appréciable lors du repas. Il trouve son plein épanouissement en accompagnement de fruits de mer et de poissons grillés. Si vous avez des huîtres ou des langoustines sur votre table de Noël, c’est l’accord parfait.

La robe de ce champagne présente une splendide teinte d’or paille, offrant une clarté lumineuse. L’effervescence se caractérise par la délicatesse de ses fines colonnes de bulles tourbillonnantes.

Le nez dévoile une expressivité rafraîchissante, s’ouvrant sur des notes florales de fleurs blanches, à l’image de l’aubépine. Il évolue ensuite vers une élégante dimension fruitée, où l’on distingue des arômes de pêche blanche, d’abricot, ainsi que des subtilités d’agrumes et de viennoiseries.

En bouche, il séduit par une texture à la fois fraîche et souple, équilibrée de façon exemplaire. Les arômes se confirment, dévoilant des notes plus intenses de poire confite et de miel d’acacia. C’est une expérience gustative véritablement délectable.

Champagne Boizel, le meilleur de la Champagne

Le vignoble de la Maison, situé au cœur des meilleurs crus historiques de la Champagne, s’étend sur sept hectares. Le respect de la nature et de l’environnement guide la culture de la vigne, en collaboration avec des partenaires vignerons. Cette approche sur mesure permet de créer des vins précis, reflétant la typicité des terroirs champenois. De plus, chaque vin se révèle après un long vieillissement dans les caves de la Maison, où l’équilibre entre le temps et le terroir est recherché, donnant naissance à des Champagnes exceptionnels. Boizel By Toqué Frères, avec son édition limitée, célèbre cette excellence et l’art de surprendre dans l’univers du Champagne. Il s’agit d’un cadeau idéal pour les fêtes ou pour apporter une touche d’originalité à vos tables de Noël.

Prix de vente conseillé 58,00€ TTC.

Disponible à partir du 28 septembre au domaine et sur la boutique en ligne.