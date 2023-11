Partagez





4211 km – Découvrez l’émouvante odyssée de la famille Farhadi, réfugiés d’Iran à Paris, et leur quête inébranlable de liberté. Un témoignage poignant sur l’identité, couronné de récompenses, et plus actuel que jamais. Un spectacle à ne pas manquer au Studio Marigny dès le 10 janvier 2024.

4211 km

Au Studio Marigny du 10 janvier au 25 février 2024

Cette pièce comme un récit, offre une plongée captivante dans le vécu de la famille Farhadi entre Téhéran et Paris. Il est décrit comme un bijou théâtral, profondément émouvant, et un rappel des valeurs de la liberté. En ces temps troublés en Iran, il est plus que nécessaire de soutenir ce spectacle bouleversant. C’est presque un devoir d’utilité publique !

Une odyssée de 4 211 km

La famille Farhadi a parcouru une distance impressionnante de 4 211 kilomètres depuis Téhéran jusqu’à Paris pour échapper à une révolution qui a changé leur vie à jamais. Mina et Fereydoun ont choisi la France comme terre d’exil, un pays qu’ils ont appris à aimer malgré leur déracinement.

Témoignage de leur fille Yalda

Née à Paris, Yalda, leur fille, nous raconte leur vie en exil. Elle partage le combat pour la liberté, l’amour qu’ils portent à leur pays d’origine, et l’espoir d’un éventuel retour en Iran.

L’auteur et metteur en scène Aïla Navidi, lauréate du fond Sacd, tisse un récit poignant basé sur son histoire familiale. Le récit est fluide et porté par l’engagement des comédiens. La mise en scène et l’interprétation sont saluées pour leur justesse et leur émotion retenue.

Deux mondes en équilibre précaire

Yalda jongle entre deux mondes : sa famille, des déracinés qui ne se plaignent jamais malgré leur situation, et la société française où elle cherche désespérément sa place. Cette quête identitaire est au cœur de leur histoire.

Un héritage complexe

L’histoire des Farhadi est celle d’un héritage ambivalent, aimé et détesté à la fois. Hommes et femmes de la famille cherchent à tracer un nouveau chemin dans leur vie en exil.

Un écho aux événements en Iran

La pièce résonne d’une manière particulière alors que le peuple iranien se révolte depuis plus d’un an. Elle met en lumière la barbarie du régime islamique et témoigne du combat mené par les Iraniens depuis plus de 44 ans, que ce soient ceux qui sont restés, ceux qui ne sont plus là, ou les exilés.

Récompenses et acclamations

La pièce a reçu de nombreuses distinctions, notamment le Prix du Jury professionnel, le Prix du Public, le Prix du Jury Jeune du concours des compagnies du Festival d’Anjou 2023, ainsi que le Prix du Public et une Mention spéciale du prix Théâtre 13 en 2022.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Spectacle du 10 janvier au 25 février 2024 à 20h30

Studio Marigny – Carré Marigny, 75008 Paris

téléphone : 01 86 47 72 77

Tarifs : de 20 à 45€