Cherry flower – La boutique en ligne de prêt à porter

Cherry flower est née de la lassitude de porter toujours les mêmes collections de vêtements, l’envie de vouloir bousculer les choses, tout en les partageants. Ainsi, la boutique en ligne se présente à toutes celles qui recherchent des pièces originales, uniques et inspirantes.

La jeune entreprise suisse, au milieu du vaste monde de la mode, tente de se faire connaitre, avec de petites collections originales, très fleuries et colorées, pour les femmes. Des vêtements, tels que des jupes, robes, tops, pantalons, combinaisons, chemises et blouses, pulls, gilets, manteaux et vestes sont à découvrir, tout comme quelques accessoires comme des sacs à main, des sacs Balinais, des chapeaux et bonnets et bijoux. Enfin, plusieurs produits de papeterie sont également à retrouver, pour planifier, noter, prendre rendez-vous…

France Net Infos a pu découvrir une partie de la collection de Cherry flower, deux robes colorées et fleuries, parfaites pour l’été et les beaux jours qui restent à venir. Que ce soit pour les vêtements que nous avons pu tester, que pour le reste des collections, les designs sont plaisants, pour des looks changeants, dans la tendance et avec des découpes parfois originales, d’autres plus sexy, mais toujours sublimes.

En effet, les robes à fleurs sont plutôt tendance et offrent un look estival réellement plaisant. Des robes légères à porter, en polyester, un peu transparente, pour sublimer les silhouettes, avec des coupes originales, des bretelles fines à régler, des ouvertures dans le dos, des finitions sur le devant avec des boutons, une doublure, un joli bustier, des fentes, des nœuds… Elles se porteront pour le soir, avec quelques bijoux et belles sandales, pour aller s’amuser, ou plus simplement dans la journée, avec des sandales plates et un joli chapeau.

La marque Cherry flower tente d’améliorer son empreinte écologique, en choisissant ses fournisseurs avec soin, pour des articles fabriqués en Asie et en Europe, et membres de SMETA, Sedex Members Ethical Trade Audit, afin d’offrir, également, le meilleur prix à ses clientes.

La jeune entreprise suisse Cherry flower et ses collections sont à retrouver par ici…