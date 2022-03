Cheverny et son fleuve coloré sur les pelouses du château

“Une tulipe ne cherche à impressionner personne. Elle ne lutte pas pour être différente de la rose. Elle n’a pas à le faire. Elle est différente. Et dans le jardin, il y a une place pour chaque fleur.” Marianne Williamson. Dans les jardins du château de Cheverny, chaque fleur a sa place. Mais il en est une qui, au printemps, s’octroie une place de choix au travers des pelouses du château. Elle enchantera de nouveau le regard des visiteurs et ce, fin Mars, début Avril.

Un ruban de tulipes qui s’allonge d’année en année

Dès l’automne dernier, les sept jardiniers employés sur le Domaine de Cheverny ont eu la délicate tâche d’installer les 250 000 bulbes de tulipes qui, dans quelques jours, vont former un immense ruban coloré. Ruban coloré de 250 mètres de long sur 12 mètres de large. Partant de la pièce d’eau , ce fleuve aux multiples teintes déroulera ses méandres jusqu’au plus près du château. Les photographes pourront ainsi capturer cette vue éphémère d’un château se mirant dans un fleuve de tulipes ! Et parce que la tulipe est l’emblème de Cheverny, 100 000 autres bulbes sont disséminés dans le domaine, du jardin d’ornement au potager, portant ainsi le nombre de tulipes à 350 000. C’est la tulipe Triumph qui, encore cette année, a été choisie. Ses tiges très solides sont particulièrement résistantes aux intempéries. Quant aux couleurs, vous découvrirez une harmonie associant rouge, rose, jaune et orangé.

Cheverny et son ruban coloré

La fête des plantes et Cheverny pour célébrer le printemps

Les 19 et 20 Mars 2022, le Rotary Club Blois Sologne et la société d’horticulture du Loir-et-Cher organiseront la 18ème édition de la fête des plantes. A cette occasion, plus d’une centaine d’exposants s’installeront dans le parc. Outre les plantes, vous aurez tout loisir d’admirer tout ce qui se rapporte au jardinage et à l’horticulture. Et pour ceux qui veulent apprendre, des professionnels donneront des conseils lors d’ateliers ouverts à tous. Vous pourrez également accéder aux 6 jardins qui servent d’écrins verdoyants à cette somptueuse demeure. En effet, il vous sera possible de découvrir le Jardin Potager, le Jardin des Apprentis, le Jardin de l’Amour, le labyrinthe et le Jardin Sucré. De bien belles promenades en perspective !

Fête des plantes Cheverny

Si le printemps est une saison particulièrement plaisante lorsque l’on se promène dans la nature, il est totalement éblouissant sur le Domaine de Cheverny. Pour ne pas en perdre. . . un pétale, venez vous promener entre parfums et couleurs, entre jardins et belle demeure !

Crédit photos : Château de Cheverny